Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 25 de febrero, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

¿En cuánto se cotiza el dólar en Venezuela para HOY miércoles 25 de febrero de 2026?

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el miércoles 25 de febrero el dólar se cotizará en 411,08570000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una alza con respecto al precio que se manejó el día de ayer, martes 24 de febrero cuando el precio se situó en los 407,37860000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 25 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 25 de febrero en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro: 483,91775346 bolívares.

483,91775346 bolívares. Yuan chino: 59,72391800 bolívares.

59,72391800 bolívares. Lira turca: 9,37415370 bolívares.

9,37415370 bolívares. Rublo ruso: 5,36735474 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro y el yuan chino para el día de hoy fueron las monedas que tuvieron un alza importante en la correlación del día de ayer.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 25 de febrero?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 25 de febrero. Estos son:

Banesco: 410,0238 para compra - 411,9095 para venta

410,0238 para compra - 411,9095 para venta Banco Nacional de Crédito : 417,6658 para compra - 446,2474 para venta

: 417,6658 para compra - 446,2474 para venta Banco Provincial: 429,5176 para compra - 509,3407 para venta

429,5176 para compra - 509,3407 para venta Banco Mercantil: 434,8019 para compra - 498,8538 para venta

434,8019 para compra - 498,8538 para venta Banco Exterior: 420,32155 para compra - 419,1552 para venta

420,32155 para compra - 419,1552 para venta Otras Instituciones: 526,8232 para compra - 479,2618 para venta

