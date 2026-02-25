Esta es la app que deben tener los turistas que quieran visitar parque Morrocoy en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la activación de una aplicación para registrar a aquellos turistas que quieran visitar el protegido parque nacional Morrocoy, en el noroeste del país, tras denuncias de presuntos delitos ambientales cometidos en el área durante el festivo de Carnaval.

Rodríguez indicó, en un acto televisado, que aquellos que quieran visitar el parque nacional deben registrarse en esa aplicación para que las autoridades puedan planificar también la actividad turística para el festivo de Semana Santa en abril próximo.

“Son medidas concretas, sencillas, yo llamo a la colaboración de todos, operadores turísticos, usuarios, pescadores, a las autoridades con quienes ya hemos estado trabajando coordinadamente”, señaló.

La líder chavista dijo que otra medida será que las lanchas y yates tendrán que anclar en boyas y no en los corales para evitar su destrucción.

“Son medidas que podemos hacer de manera muy práctica y que tienen gran impacto ambiental”, explicó.

Rodríguez sostuvo que está descartado el cierre del parque luego de que usuarios en redes sociales publicaron vídeos del área de Los Juanes, una reserva natural con diversidad marina, en los que se ven decenas de personas con yates alrededor, lanzando espuma al agua en modo de celebración.

A su juicio, lo importante es corregir esta situación y que la actividad turística en Morrocoy sea sostenible.

El pasado miércoles, las autoridades venezolanas analizaron el “abuso” que hubo, según Rodríguez, en el parque nacional Morrocoy durante el festivo de Carnaval.

La presidenta encargada pidió entonces al ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Freddy Ñáñez, y a la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, reunirse en una mesa técnica “con usuarios, con operadores y con los organismos de seguridad”.

Inparques informó ese mismo día sobre la detención de dos personas por presuntos daños en Morrocoy, ubicado en el estado costero de Falcón, luego de recibir denuncias por delitos ambientales cometidos en el área Los Juanes del parque nacional.

La institución determinó entonces que se violaron diferentes decretos como el Reglamento de Uso del Parque Nacional Morrocoy, el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley Orgánica del Ambiente. EFE