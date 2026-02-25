Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 25 de febrero 2026: Ligero aumento en la cotización

Según el Banco de la República de Colombia la tasa de cambio es el valor de la moneda de nuestro país con referencia a una divisa extranjera que normalmente es el dólar estadounidense, esto debido a que es la moneda con la que más transacciones de manera internacional.

Esta tasa de cambio muestra la cantidad de pesos que se deben pagar por dólar; en ese orden de ideas, cuando esta divisa extranjera tiene un aumento, la moneda nacional sufre una pérdida de valor en el mercado. Por otro lado, cuando el dólar tiene una baja, el peso colombiano tiene un fortalecimiento, a la vez que se deben entregar menos pesos por cada dólar.

¿En cuanto se cotiza el dólar en Colombia para HOY miércoles 25 de febrero de 2026?

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.703,28 pesos (COP) para este miércoles 25 de febrero de 2026. mostrando variaciones en el mercado cambiario en la mitad de la última semana de febrero.

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio del día anterior, martes 24 de febrero cuando el precio se situó en los 3.697,36 pesos (COP).

Esta cotización representa un aumento de 5.92 pesos, lo que se traduce a un incremento para el día de hoy de un 0.16% con respecto a la cotización que tuvo el día de ayer. Alcanzando así el nivel más alto en más de un mes, desde el 13 de enero del presente año.

Con respecto a la tasa de cambio representativa del mercado (TMR) del mismo día pero del año pasado tuvo, una disminución de un 9.95%, que en pesos vendrían siendo 409.35 pesos.

¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, miércoles 25 de febrero?

Estos son los valores que se manejan hoy 25 de febrero en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,600 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín: 3,500 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,500 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Cali: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,600 pesos por compra y 3,640 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,640 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Evidenciando que la única ciudad del país que tuvo variaciones en el precio de compra y venta del dólar fue Medellín, con respecto al día de ayer martes 24 de febrero, donde Cúcuta fue la ciudad que tuvo variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

