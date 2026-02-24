Colombianos en Venezuela conocieron la plataforma de acreditación de actores electorales del CNE

Colombia

Teniendo en cuenta que Venezuela cuenta con una de las circunscripciones con mayor número de ciudadanos colombianos habilitados para sufragar en el exterior, siendo 56.143 connacionales distribuidos en 81 mesas de votación, el Consejo Nacional Electoral visitó la ciudad de Caracas con el objetivo de presentar su Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales de cara a los comicios del 2026.

Con esta socialización, el CNE continúa promoviendo un proceso electoral óptimo, justo y democrático para la ciudadanía colombiana en el exterior, ya que los diferentes actores electorales desempeñan una labor fundamental de inspección, vigilancia y control durante la jornada electoral, contribuyendo a la transparencia y legitimidad del proceso.

Por ese motivo, el magistrado Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró: “Esta herramienta se lanza con un único objetivo: que los testigos electorales reporten lo que esté pasando durante la jornada y que, después del cierre de urnas, puedan tomar una foto al E-14 para enviarlo a sus agrupaciones políticas”.

“Buscamos la legitimidad y transparencia en estas elecciones”, reiteró Quiroz, señalando que, una vez se toma la foto del E-14, “el testigo podrá reportarla a las agrupaciones políticas y a sus candidatos, para que cada uno sepa qué tiene en su mesa y cuántos votos obtuvo”.

En ese sentido, la capital venezolana fue la segunda ciudad en el extranjero que visitó el CNE y en la que se hizo la presentación de esta herramienta tecnológica diseñada para cargar la información de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales de cara a los comicios del 8 de marzo del 2026, en los que se elegirá el Congreso de la República y se votará por las consultas presidenciales.