Precio del dólar en Venezuela para HOY 24 de febrero: nueva variación al alza

El Banco Central de Venezuela (BCV) divulga diariamente el tipo de cambio oficial con base en las operaciones del mercado cambiario autorizado. Esta tasa sirve como referencia oficial para distintos sectores de la economía.

Es importante tener en cuenta que pueden existir diferencias frente a otras cotizaciones no oficiales, dependiendo de la dinámica de oferta y demanda.

Además de su función interna, el BCV representa a Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y coordina políticas macroeconómicas en el ámbito regional.

También participa en operaciones del mercado del oro y centraliza las reservas monetarias internacionales de la República.

¿En cuánto se cotiza el dólar en Venezuela para HOY martes 24 de febrero de 2026?

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el martes 24 de febrero el dólar se cotizará en 407,37860000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una alza con respecto al precio que se manejó el día de ayer, lunes 23 de febrero cuando el precio se situó en los 405,35180000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 24 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 24 de febrero en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro: 480,80451886 bolívares.

480,80451886 bolívares. Yuan chino: 58,97627216 bolívares.

58,97627216 bolívares. Lira turca: 9,29353980 bolívares.

9,29353980 bolívares. Rublo ruso: 5,29631955 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo un alza importante en correlación con el día de ayer.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 24 de febrero?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 24 de febrero. Estos son:

Banesco: 414,0238 para compra - 418,4891 para venta

414,0238 para compra - 418,4891 para venta Banco Nacional de Crédito : 427,3363 para compra - 437,5723 para venta

: 427,3363 para compra - 437,5723 para venta Banco Provincial: 415,0000 para compra - 437,5884 para venta

415,0000 para compra - 437,5884 para venta Banco Mercantil: 448,0985 para compra - 464,7152 para venta

448,0985 para compra - 464,7152 para venta Banco Exterior: 413,5889 para compra - 441,8897 para venta

413,5889 para compra - 441,8897 para venta Otras Instituciones: 456,8450 para compra - 441,9315 para venta

