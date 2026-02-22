Sin licencias, Ecopetrol no podría traer gas de Venezuela: expertos plantean alternativas

El anuncio del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre la imposibilidad de que Ecopetrol traiga gas desde Venezuela por falta de licencias, abrió un nuevo debate sobre el abastecimiento energético del país.

En entrevista con Caracol Radio, José Plata Puyana, socio de la firma Serrano Martínez S.M. y profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó las implicaciones de esta situación.

“Lo primero es que refleja la necesidad de identificar otras alternativas para lograr ese gas exportado, que sea a través de un vendedor diferente a PDVSA y que no tenga pendiente el levantamiento de sanciones”, señaló el experto a Caracol Radio.

Según Plata, una salida podría estar en el sector privado venezolano.

“En Venezuela hay petroleros del sector privado que siguen operando y una forma podría ser entonces que el vendedor del gas natural no fuese PDVSA u otra empresa pendiente de superar esas dificultades, sino esas empresas privadas que no tienen este tipo de restricciones”, afirmó Plata.

Infraestructura, el mayor obstáculo

El académico advirtió que más allá del proveedor, el reto principal es técnico. “Ese es el tema técnico más importante por superar. Sin duda es una infraestructura cuya recuperación es costosa”, dijo sobre el gasoducto binacional que permanece sin uso desde hace varios años.

Agregó que falta información pública sobre el estado real de la infraestructura, especialmente del lado venezolano: “Falta información de carácter público para conocer cuál es el verdadero estado, principalmente en la parte del gasoducto que está en Venezuela”.

Sobre la posibilidad de importar Gas Licuado de Petróleo (GLP), explicó que el actual gasoducto solo permite transportar gas natural. Por ello, traer GLP implicaría transporte en carrotanques o nuevas inversiones en infraestructura.

Plata Puyana también hizo un diagnóstico del panorama interno.

“Actualmente el país depende de las importaciones para suplir todas las necesidades de los consumidores de gas natural”, indicó a Caracol Radio.

El experto y profesor subrayó la importancia del gas natural en la vida diaria de los colombianos.

“Todos nosotros somos usuarios del gas natural, que en gran parte de los hogares se usa para cocinar todas las mañanas y para calentar el agua. También las industrias lo utilizan para sus procesos productivos”, explicó al noticiero de Caracol Radio.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: