Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lideró reunión ante el cierre del Parque Tayrona

Santa Marta

En la capital del país se llevó a cabo una reunión liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que permitió revisar de manera técnica las condiciones de seguridad que motivaron la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, y establecer una hoja de ruta conjunta para acompañar al territorio.

El viceministro de Turismo (e), Juan Sebastián Sánchez explicó que, desde la cartera ministerial, hay un proyecto aprobado por cerca de $ 5.700 millones para la promoción de los Parques Nacionales con el cual se busca robustecer su posicionamiento a nivel nacional.

Entre los acuerdos se estableció avanzar de manera articulada con Fontur en la estructuración y revisión de proyectos de infraestructura turística que permitan fortalecer las condiciones operativas del Parque Tayrona, priorizando intervenciones que respondan a criterios de sostenibilidad, seguridad y capacidad de carga.

En materia de seguridad, la Policía y el Ejército Nacional reiteraron su compromiso para fortalecer la presencia institucional en la zona, mantener el monitoreo permanente de las condiciones de orden público y coordinar acciones preventivas que permitan garantizar la protección de visitantes, comunidades y prestadores de servicios turísticos en el área de influencia del Parque Tayrona.