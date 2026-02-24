Despliegan carabineros en el Tayrona: MinDefensa acusó a ‘Los Pachenca’ de extorsiones tras cierre

La Policía Nacional confirmó el despliegue de unidades de Carabineros y Protección Ambiental en el Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta, en medio de denuncias por extorsiones a comunidades y actores del ecoturismo tras el cierre temporal de este emblemático destino natural.

Según el Ministerio de Defensa, el grupo armado ‘Los Pachenca’ sería el responsable de las intimidaciones y cobros ilegales en la zona, situación que motivó el refuerzo de las acciones de control y acompañamiento institucional.

Ante este panorama, la Dirección de Carabineros anunció la implementación de cinco ejes estratégicos de intervención en el área: trabajo articulado con las comunidades, protocolos de apertura y cierre de accesos, identificación de actores de riesgo, patrullajes preventivos con jornadas institucionales y acompañamiento al ecoturismo.

“En lo preventivo se adelantarán actividades de educación, sensibilización y acompañamiento a las comunidades aledañas, promoviendo la cultura de cuidado ambiental y corresponsabilidad. En lo operativo se realizarán intervenciones, incautaciones e inhabilitación de cualquier elemento o actividad que afecte el equilibrio del ecosistema”, afirmó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

El oficial agregó que, en el componente investigativo, se desarrollarán labores de análisis y judicialización para desarticular estructuras o personas que pretendan afectar este espacio natural protegido.

La Policía reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con autoridades y comunidades para preservar el Parque Tayrona, fortalecer la seguridad y garantizar condiciones para el ecoturismo en esta zona del Caribe colombiano.