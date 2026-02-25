Hable con elPrograma

25 feb 2026 Actualizado 15:39

MinAgricultura anuncia nuevos créditos y reestructuración de deudas para campesinos afectados

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, confirmó que el Gobierno Nacional firmó decretos de alivio financiero para afectados por crisis climática en Córdoba.

Maria José Castro

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, anunció importantes medidas y proyectos del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis climática y mejorar las condiciones laborales en el sector agropecuario. La ministra, quien ha liderado la conferencia de reforma agraria celebrada en el Centro de Convenciones de Cartagena, destacó la relevancia de estos encuentros para abordar los desafíos que enfrenta el campo colombiano y global.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la respuesta del gobierno a la situación de emergencia que viven más de 400.000 productores, pescadores, campesinos y ganaderos de Córdoba, afectados por inundaciones que han impactado 110.000 hectáreas.

La ministra Carvajalino, explicó que la crisis climática, sumada a prácticas inadecuadas como la desecación de ciénagas y la ocupación indebida del territorio, ha exacerbado la problemática.

En una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro firmó cinco decretos, dos de ellos directamente relacionados con la agricultura.

Noticia en desarrollo

Maria José Castro

Maria José Castro

