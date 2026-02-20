“Salario mínimo vital no es inflacionario”: Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino

En su visita a Barranquilla, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el salario mínimo vital no es inflacionario y que el Gobierno Nacional seguirá defendiendo el aumento de 23.7%.

En su visita a Barranquilla, el ministro Sanguino sostuvo que el Gobierno Nacional no echará para atrás en su intención de defender el aumento del salario mínimo vital y que no existían los motivos jurídicos ni económicos para reducirlo.

“Queda la decisión de fondo y por esa razón el Presidente de la República y el Gobierno ha convocado a los trabajadores a que nos mantengamos en estado de alerta, de movilización, de acción ciudadana para que el Consejo de Estado entienda que no puede perjudicar a los trabajadores y a la economía del país obligando al gobierno a echar para atrás. Y en todo caso el Gobierno no va a echar para atrás”, manifestó.

Por otra parte, hizo un llamado al próximo Gobierno para que en diciembre de este año el aumento del salario mínimo sea sobre esta misma base.