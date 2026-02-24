Reunión del Ministerio de Ambiente se adelantó sin los campesinos parameros

El Cocuy

Hace unos días el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se reunió con varios mandatarios de la provincia de Gutiérrez para revisar los avances de los compromisos adquiridos tras la movilización campesina realizada en agosto de 2025 en Ventaquemada (Boyacá), reunión que se desarrolló sin la presencia de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano.

De acuerdo con Roberto Arango, presidente de la Federación, no estuvieron en este encuentro debido a que desde el ministerio no han dado las soluciones que realmente necesitan los campesinos.

“El ministerio ha venido dilatando y dando unas soluciones que no favorecen a los campesinos. Nosotros estuvimos en dos reuniones en Bogotá cuando el compromiso era de las reuniones en territorio y nuevamente, de manera unilateral, el Ministerio de Ambiente fijó una reunión en la ciudad de Bogotá. La federación les avisó que no tenía intención de ir porque estábamos evaluando los proyectos de resolución que, aunque los hemos objetado y hemos intervenido cuando los publicitan, nuestras objeciones no son tenidas en cuenta”, aseveró Arango.

Pese a no contar con representantes de la Federación, la reunión se adelantó con los mandatarios y se tiene previsto realizar otro encuentro, pero esta vez en la ciudad de Sogamoso.

“Recibimos con alguna sorpresa la comunicación de la directora jurídica del ministerio, en la cual nos dice que nos reunamos en la ciudad de Sogamoso en los próximos días para continuar con las conversaciones, pero ellos siguen empeñados y decididos a que nosotros tenemos que aceptar una agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria, con una cantidad de limitaciones a las actividades tradicionales que nosotros hemos realizado desde hace más de 300 años”, agregó.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e) Irene Vélez Torres, aseguró que la protección del páramo y la Reserva Forestal El Cocuy se construirá con diálogo social, gobernanza territorial y respeto a los derechos del campesinado, en armonía con el Acto Legislativo 001 de 2023 y reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la protección del páramo y la participación efectiva del campesinado en las decisiones ambientales.

“Queremos cerrar esa brecha de participación y por eso hemos hecho el esfuerzo, durante estos meses, de mantenernos activos y lo seguiremos haciendo. Este proceso no se ha adelantado desde el escritorio; nos hemos desplazado al territorio”, afirmó Vélez Torres.

En la jornada adelantada en la capital del país participaron los alcaldes de El Espino, El Cocuy, Güicán de la Sierra y La Uvita, quienes reiteraron la voluntad del territorio de continuar trabajando de manera articulada para alcanzar acuerdos con todos los sectores. El espacio contó además con la participación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Alexander von Humboldt.