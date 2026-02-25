Decreto permite entregar del PAE aun cuando se suspendan clases por emergencia invernal

En respuesta a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el impacto del frente frío, el Gobierno nacional expidió un decreto que permite mantener la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) aun cuando se suspendan clases presenciales o se adopte la modalidad de trabajo académico en casa en zonas afectadas por inundaciones.

La decisión aplica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, departamentos donde las lluvias han generado afectaciones en infraestructura educativa y alteraciones en el calendario escolar.

¿Qué cambia con el decreto?

La norma habilita a las entidades territoriales certificadas a ofertar el PAE por fuera del calendario escolar y fuera de las instalaciones educativas, evitando que la suspensión de clases implique también la interrupción del apoyo alimentario.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, explicó que este fue uno de los primeros decretos firmados tras la declaratoria de emergencia y que su aplicación es inmediata.

“Es el decreto que habilita a las entidades territoriales certificadas a ofertar el programa de alimentación escolar por fuera del calendario escolar y por fuera de las instalaciones educativas”, afirmó el funcionario.

El ministro subrayó que, en muchos municipios afectados, el PAE representa la única ración alimentaria diaria para miles de niñas y niños, por lo que la medida busca evitar que queden desprotegidos mientras las instituciones permanecen cerradas.

¿Cómo se entregará el PAE?

La operación dependerá del tiempo de suspensión de clases y de las condiciones logísticas de cada territorio:

Si la suspensión es menor a 10 días, se entregará ración industrializada.

Si supera los 10 días, se implementará canasta alimentaria.

En casos excepcionales, podrá entregarse bono alimentario.

La organización y distribución estarán a cargo de las entidades territoriales, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA).

La decisión se suma a las acciones adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales de la temporada de lluvias, en regiones donde las inundaciones no solo han afectado la infraestructura, sino también las condiciones básicas de miles de familias.