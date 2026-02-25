FCF inauguró moderno Centro de Alto Rendimiento en Barranquilla

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) inauguró en Barranquilla el nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, una infraestructura destinada a fortalecer los procesos de preparación de las once selecciones nacionales.

El acto fue encabezado por el presidente de la FCF, Ramón Jesurun, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Con un área de 3.857 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles y una inversión de $35.605 millones, el complejo fue diseñado para consolidar el modelo de concentración deportiva de cerca de 250 integrantes entre futbolistas y cuerpos técnicos. La obra, ejecutada en 14 meses por la constructora Metrópoli S.A., contó además con un aporte complementario de cinco millones de dólares por parte de Conmebol.

Ubicado en el sector de Alameda del Río, el centro se integra funcionalmente con la sede deportiva inaugurada en 2021 y responde a estándares internacionales enfocados en tres pilares fundamentales: entrenamiento, descanso y recuperación.

“Estoy convencido de que la infraestructura también construye mentalidad. Cuando un jugador o una jugadora cruza estas puertas, comprende que forma parte de algo más grande que sí mismo”, expresó Jesurun durante el acto inaugural.

Tecnología al servicio del rendimiento

El nuevo Hotel FCF fue concebido como un espacio altamente especializado para la concentración deportiva. Cuenta con climatización individual por habitación, aislamiento acústico, sistema de agua caliente en cascada, infraestructura tecnológica para análisis de rendimiento, paneles solares con sistema fotovoltaico, subestación eléctrica y sistemas de respaldo independientes.

Lea también: ¿Néstor Lorenzo deja Colombia para irse a Boca Juniors? Esto dijo Ramón Jesurun previo al Mundial

Estas condiciones buscan garantizar estándares de alto rendimiento acordes con las exigencias del fútbol internacional.

Espacios para el bienestar integral

El edificio tiene capacidad para 69 huéspedes y dispone de 22 habitaciones dobles tipo queen para categorías juveniles, 24 habitaciones individuales tipo king para mayores, además de una habitación y un salón privado para el director técnico.

Más información Jorge Luis Pinto opina sobre la posible presencia de Falcao en el Mundial 2026

Incluye cinco cabinas de masajes, zona de recuperación con seis poltronas eléctricas, duchas especializadas, barbería, salón de juegos con ping-pong, billar y videojuegos, así como áreas sociales y sala de descanso ergonómica.

El vestíbulo, climatizado y revestido en mármol, destaca por una cúpula de concreto inspirada en un balón de fútbol, convertida en uno de los elementos arquitectónicos más representativos del proyecto.

Una apuesta al futuro

El centro nació como un proyecto conjunto entre la FCF y la Conmebol con el propósito de brindar a las selecciones femeninas, masculinas y juveniles un entorno de preparación integral. Más allá de su función como alojamiento, la infraestructura busca fortalecer la identidad, unificar procesos y consolidar a Colombia como referente regional en alto rendimiento.

“Que cada concentración vivida aquí sea un acto consciente de compromiso con la excelencia”, concluyó Jesurun, al destacar que la nueva sede representa una inversión estratégica para el presente y futuro del fútbol colombiano.