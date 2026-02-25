Inicia fase de instalación de equipos electromecánicos en el Tramo 1 del Túnel del Toyo

El Túnel del Toyo: la obra que conectará el corazón de Colombia con la costa Caribe// Crédito: X @tuneldeltoyo

Antioquia

Luego de confirmarse la finalización total de las obras civiles del Tramo 1 de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía – Túnel del Toyo, se inicia la fase de instalación de los equipos electromecánicos necesarios para su futura entrada en operación.

Durante un recorrido técnico encabezado por la Gobernación de Antioquia y el Instituto Nacional de Vías (Invías), junto con el contratista y las respectivas interventorías, se verificó que el tramo está completamente terminado, lo que habilita el comienzo del montaje de ventiladores, sistema contra incendios, cámaras de monitoreo y señalización.

El gerente del proyecto, José Fernando Flórez Duque, aseguró que en la visita se constató la culminación del túnel principal de 9,7 kilómetros, el Centro de Control de Operaciones (CCO), las galerías de conexión y el túnel de rescate. Además, se evidenció que las obras de drenaje están funcionando adecuadamente.

“Pudimos verificar la finalización del centro principal de operaciones, del túnel principal y de las galerías de conexión. Todo el trabajo realizado por los contratistas está funcionando y está trabajando de buena manera”, señaló el gerente.

Según lo informado, el 75 % de los equipos electromecánicos podrá instalarse en el tramo comprendido entre Cañasgordas y Giraldo, mientras que el 25 % restante se implementará en el Tramo 2, a medida que avancen esas obras.

Con esta verificación técnica, el proyecto entra en una etapa clave: la incorporación de la tecnología que permitirá su operación segura y controlada una vez se cumplan los pasos restantes para su puesta en servicio.