Consultas y licencias: los nudos del sector eléctrico, según los candidatos a la presidencia

El sector eléctrico volvió al debate en medio de proyectos detenidos y riesgos para la seguridad energética, durante el foro organizado por Acolgen y Prisa Media.

La discusión sobre el futuro del sector eléctrico volvió al centro del debate público en un momento en el que numerosos proyectos estratégicos permanecen detenidos y la capacidad instalada se ubica muy por debajo del ritmo de la demanda.

En este escenario, candidatos a la presidencia coincidieron en que el país enfrenta presiones técnicas, sociales y políticas que ponen en riesgo la seguridad energética. Así fue su conversación durante la cuarta entrega de Los grandes desafíos del sector eléctrico en Colombia, organizado por Acolgen y Prisa Media.

El cuello de botella

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, advirtió sobre el déficit energético y los retos del licenciamiento ambiental en Colombia.

Uno de los puntos de mayor consenso fue la preocupación por el licenciamiento ambiental y la consulta previa. En la apertura del debate, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, advirtió que Colombia viene presentando un déficit estructural entre oferta y demanda de energía y que, en los últimos años, el país ha dejado de incorporar megavatios necesarios al sistema.

“Nos hemos olvidado de dos tecnologías clave: las hidroeléctricas y las térmicas, a pesar de que Colombia tiene ventajas competitivas claras en gas y agua”, señaló Gutiérrez, planteando la necesidad de generar incentivos que permitan retomar estas fuentes sin desconocer los compromisos ambientales.

Durante el panel, siete de los nueve participantes de la Gran Consulta por Colombia coincidieron en que la consulta previa y los trámites ambientales, aunque necesarios, se han convertido en obstáculos que retrasan proyectos estratégicos.

La hora de las reglas claras

Vicky Dávila llamó a reglamentar la consulta previa y a garantizar estabilidad jurídica para evitar un apagón.

Desde el Movimiento Valientes, Vicky Dávila fue enfática en la necesidad de reglamentar este mecanismo. “Detrás de algunos procesos hay mafias, carteles e intereses que desvirtúan su propósito”, afirmó.

Para Dávila, el debate energético no debe abordarse desde la ideología, sino desde la eficiencia y la coordinación con el sector privado. “Hay que sanear las deudas, garantizar la oferta frente a la demanda y usar todas las capacidades instaladas, tanto en gas como en diésel. Vamos a evitar el apagón a toda costa”, aseguró, insistiendo en la necesidad de estabilidad jurídica, contratos de largo plazo y reglas claras para los inversionistas.

Compensaciones y ordenamiento territorial

Paloma Valencia propuso replantear la consulta previa y defendió las hidroeléctricas y el gas para evitar un apagón.

Una de las propuestas que marcó diferencia en la discusión fue planteada por Paloma Valencia, precandidata del Centro Democrático, quien propuso replantear el enfoque de la consulta previa.

“No debería preguntar si se hace o no un proyecto, sino qué compensaciones necesitan las comunidades, como vías o infraestructura social”, señaló. Agregó que es indispensable que las inversiones sean reales y visibles para evitar la corrupción y que el Estado ordene el territorio y garantice criterios ambientales claros.

Valencia defendió, además, el papel de las hidroeléctricas como fuente de energía y desarrollo. “Este país debe tener hidroeléctricas: eso es energía y eso es riqueza”, dijo, al tiempo que destacó al gas como alternativa para mejorar la calidad de vida de la población e insistió en que Colombia está “muy cerca de un apagón”, especialmente si no se racionaliza el consumo y se amplía la infraestructura, hoy limitada a una sola regasificadora en Cartagena.

Gerencia y eficiencia en los procesos

David Luna advirtió que el represamiento de consultas previas y la falta de megavatios podrían provocar un apagón en el corto plazo.

Desde Sí Hay un Camino, David Luna se sumó al llamado del apagón, añadiendo que podría darse en el corto plazo debido a la falta de megavatios disponibles y al represamiento de más de 5.000 consultas previas.

“Yo estoy de acuerdo con la participación ciudadana, pero las consultas tienen que ser más eficientes y deben tener gerencia”, afirmó. Luna insistió en que el problema actual no es histórico, sino el resultado de un Estado que dejó de gestionar los procesos y permitió que se acumularan trámites sin resolución.

Transición energética: propósito, no imposición

Juan Daniel Oviedo llamó a una transición energética pragmática y advirtió que el riesgo de apagón exige decisiones inmediatas.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo planteó que la transición energética debe entenderse como un propósito y no como una obligación impuesta. “Cuando se vuelve un mandato, se cometen errores. Se necesita pragmatismo, gerencia y decisiones ejecutivas para destrabar proyectos”, señaló.

Oviedo propuso ajustar el régimen del cargo por confiabilidad, fortalecer la generación hidroeléctrica más allá de proyectos emblemáticos y responder de manera efectiva a las necesidades de hogares y empresas. “El apagón no es una amenaza futura, es un riesgo que requiere gerencia hoy”, advirtió.

Más oferta para bajar tarifas

Mauricio Cárdenas aseguró que el país necesita más oferta de energía y reglas claras en consulta previa para evitar el racionamiento.

A su turno, Mauricio Cárdenas, precandidato de Avanza Colombia, sostuvo que el país necesita al menos 400 megavatios adicionales para evitar el racionamiento. “La solución es aumentar la oferta: si hay más energía, bajan las tarifas”, afirmó.

Cárdenas propuso convocar un acuerdo nacional para reglamentar la consulta previa y permitir que las comunidades decidan el destino de las compensaciones. “Debe dejar de ser un interés particular y convertirse en un proceso automático, con reglas claras y predecibles”, dijo, al tiempo que respaldó a las hidroeléctricas y a las termoeléctricas a gas como garantía de seguridad energética.

Una visión de largo plazo

Gaviria insistió en que Colombia necesita un plan energético al 2050 y no renunciar a ninguna tecnología.

Finalmente, Aníbal Gaviria (Unidos) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) coincidieron en que el país no puede renunciar a ninguna tecnología y que el sector energético requiere una proyección amplia y clara.

“Colombia necesita un plan al 2050 que no cambie con cada gobierno y que permita avanzar en una transición energética estructural”, planteó Gaviria, quien defendió la convivencia entre distintas tecnologías y el trabajo coordinado entre Estado, territorios y sector privado.

Juan Manuel Galán pidió reglas estables y que las comunidades sean socias de los proyectos energéticos.

Galán, por su parte, insistió en la necesidad de reglas estables. “Las comunidades deben convertirse en socias de los proyectos. Con reglas claras, los defienden y los sacan adelante”, afirmó, al advertir que la falta de presencia estatal ha desnaturalizado la consulta previa. Para el precandidato, ampliar la oferta energética es un proyecto de interés nacional vital para el crecimiento económico y el empleo.

Un debate que deja alertas claras

La conversación dejó una sensación compartida: más allá de las diferencias ideológicas, existe un consenso amplio sobre la urgencia de destrabar proyectos, reglamentar la consulta previa y ofrecer reglas de juego claras que permitan atraer inversión.

El mensaje central fue que la seguridad energética no admite dilaciones y que, sin decisiones oportunas, Colombia podría enfrentar una crisis que impacte directamente el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos.