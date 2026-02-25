Evalúan agujeros en un avión de American Airlines que cubrió la ruta Miami – Medellín - Miami

Medellín

Un avión de la empresa American Airlines que cubrió la ruta Miami – Medellín – Miami fue retirado para inspección en la capital del estado de la Florida, debido a que se reportaron agujeros en su estructura.

¿Qué fue lo que ocurrió?

La cadena de noticias CBS News, en los Estados Unidos, logró una documentación sobre este caso, en la cual se indica que “el agujero se localizó en el ala derecha de un avión 737 MAX 8 tras su vuelo 923 de Miami, Florida, a Medellín”.

Caracol Radio conoció que, al terminar la ruta entre Miami y Medellín, la aeronave fue inspeccionada y en ese procedimiento se hallaron agujeros en el ala derecha.

Al no representar ningún tipo de riesgo para la operación de la aeronave, continuó con su itinerario saliendo luego de las 7 de la mañana hacia Miami, ciudad en la que fue retirada para su inspección y valoración.

¿Qué dicen las autoridades colombianas?

La Aeronáutica Civil indicó en un comunicado que “De acuerdo con los reportes conocidos, tras el aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado lunes, una inspección rutinaria detectó perforaciones en el plano derecho de la misma”.

En ese mismo texto, divulgado a través de redes sociales, explicó que “A la fecha esta Autoridad Aeronáutica no ha recibido notificación formal sobre este evento por parte del operador aéreo, ni de la Administración de Seguridad de Transporte, ni de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, autoridades competentes en dicho país”.

Agregó que desde esta entidad están atentos a cualquier comunicación oficial por parte de las agencias internacionales o la aerolínea que permita esclarecer los hechos y determinar el origen de las novedades que se reportaron.

En esta comunicación reiteraron el compromiso con la transparencia y la seguridad operacional, “e informará oportunamente a la opinión pública en caso de recibir reportes oficiales que requieran su intervención o pronunciamiento”.

Caracol Radio conoció que Airplan como administrador del aeropuerto de Rionegro, Antioquia, no recibió ningún tipo de notificación sobre el hecho mientras la aeronave permaneció en su plataforma.

Otros incidentes aeronáuticos de esta semana

El pasado viernes, un avión de la empresa LATAM con destino a San Andrés tuvo que activar el protocolo para abortar su despegue porque un helicóptero cruzó la pista activa del aeropuerto El Dorado.

En un comunicado, la Aerocivil confirmó un traslape en las comunicaciones, en medio de las autorizaciones de aterrizaje para el helicóptero de la Fuerza Aérea y de despegue para el avión de LATAM.

Allí se indicó que se dieron comunicaciones simultáneas y el cambio de frecuencia en ese momento y por ello ocurrió esta situación.

De otro lado, este lunes se reportó un incidente con una aeronave en el aeropuerto Reyes Murillo del municipio de Nuquí en el departamento del Chocó, la cual se salió de la pista al no lograr despegar.

Las autoridades de ese departamento indicaron que la aeronave cumplía la ruta hacia la ciudad de Quibdó, pero no alcanzó a despegar y, ante la velocidad, se salió de la pista.

En la aeronave viajaban seis pasajeros y dos miembros de la tripulación los cuales salieron ilesos.