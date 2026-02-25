Empresa bajo investigación de la Fiscalía busca operar campo de Ecopetrol

En enero, en sus primeros días, la Unión Sindical Obrera (USO) en Puerto Boyacá publicó un documento criticando la reducción de recursos que Ecopetrol proyectaba para el 2026 en el campo petrolero Nare. El sindicato exigía que se mantuvieran las condiciones laborales de los empleados, que son aproximadamente 70 directos, y unos 1000 contratistas, casi todos de esa región.

Pocos días después, una veeduría ciudadana envió un documento a los entes de control (Procuraduría, Fiscalía y Contraloría), advirtiendo que Ecopetrol estaba considerando la posibilidad de entregarle el campo Teca-Nare, que produce cerca de 15.000 barriles diarios, a la empresa Montajes J.M.

Esa empresa, que ha estado socializando el proyecto en la zona de influencia del campo petrolero, es de propiedad de Jorge Moreno, cuya empresa Montajes J.M. está siendo investigada por la fiscalía por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es un caso de falsas facturas y una multimillonaria deuda con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

Investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Según la Fiscalía General, la empresa de Moreno, Montajes JM, fue una de las que contrataron los servicios de una red de facturación falsa que defraudó a la DIAN por sumas billonarias. Ahora, esta empresa, Montajes J.M., mediante una carta del pasado 12 de febrero dirigida a Ecopetrol, a su Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios, manifestó su disposición para asumir el proyecto Fontana, garantizando la continuidad operacional de los campos, es decir, la disposición a operar los dos campos.

La empresa Montajes J.M. dice que pueden mantener entre 30 y 40 trabajadores. Ante esta situación, surge una pregunta clara: ¿una empresa que hoy está bajo investigación de la Fiscalía podría asumir el control operativo de un activo petrolero del país? Y, de ser así, ¿bajo qué condiciones contractuales y qué porcentaje de la producción quedaría en manos del operador privado frente a la estatal Ecopetrol?

Consultamos a Ecopetrol, y ha negado cualquier tipo de negociación con Montajes J.M. Lo que sí está claro es que esa empresa ha enviado al menos una carta de intención, firmada por el señor Jorge Andrés Moreno Ramírez, representante legal de Montajes J.M.

El temor en la zona del Magdalena Medio, donde se encuentra el campo petrolero en mención, es tan grande que hoy habrá una jornada de protesta por parte de la USO. Alegan ellos que hay una desinversión en los campos y que eso amenaza la entrega de campos maduros en el Magdalena medio, empezando por Teca-Nare.