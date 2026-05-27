“Paloma Valencia ha sido transparente, no ha firmado un solo acuerdo politiquero”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a las alianzas de la campaña de Paloma Valencia. / Foto: Suministrada

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe defendió a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en medio de los cuestionamientos por las alianzas y respaldos políticos que ha sumado en la recta final de su campaña.

Uribe afirmó que la senadora ha mantenido una conducta pública coherente durante su trayectoria política y destacó que nunca ha utilizado a terceros para enviar mensajes políticos: “Ella no manda a sacar videos, ni manda a un influencer a que diga lo que ella quiere decir. Ella lo dice”.

El exmandatario sostuvo que Valencia ha actuado con transparencia, tanto en el Congreso como en la campaña presidencial, y afirmó que los apoyos recibidos por distintos partidos se han dado sin acuerdos burocráticos.

“Todos esos partidos dicen ´apoyamos a Paloma´, pero sin un solo acuerdo politiquero”, dijo.

Además, aseguró que los acuerdos se han hecho con colectividades y no con personas específicas: “Lo que ha recibido es apoyo de unos partidos”.

De igual manera, defendió el carácter político de Valencia y señaló que una de sus principales fortalezas es hablar directamente y sostener públicamente sus posiciones.

“Su personalidad es frentera, su personalidad es de decir las cosas como le nace decirlas, de acuerdo con sus convicciones”, mencionó.

El expresidente agregó que la candidata representa un proyecto político basado en la seguridad y la libertad económica e insistió en que Valencia ha demostrado firmeza y honestidad durante toda su carrera política: “Paloma Valencia ha sido totalmente transparente”.

“Iván Cepeda ha engañado a todo el mundo”: Álvaro Uribe

Durante la entrevista, el expresidente también lanzó críticas contra el candidato Iván Cepeda y aseguró que ha mantenido posiciones contradictorias frente a distintos sectores armados ilegales.

“Yo pienso que Cepeda engaña a todo el mundo (...) no se confíen que los engaña. Cepeda es el gran enemigo de los paramilitares, pero después fue amigo de ellos, les dio dinero, les ofreció beneficios para que me acusaran”, dijo.

“Cepeda ha negado su complicidad y su pertenencia a las FARC, Cepeda engaña a todo el mundo (...) Ojo al sector privado, porque Cepeda les coquetea y los engaña, y miren cómo vamos con Petro”, agregó.

Además, sostuvo que el proyecto político de Cepeda representa un modelo cercano al “castrochavismo” y aseguró que una eventual presidencia de Paloma Valencia significaría una política de seguridad y sometimiento a la justicia.

“Con Paloma será el sometimiento a la justicia, de acuerdo con la Constitución”, concluyó.