20 feb 2026 Actualizado 01:36

Junta directiva de Ecopetrol respalda gestión de Ricardo Roa en la presidencia de la Compañía

Sin embargo, anuncia un seguimiento al proceso y advierte que la prioridad absoluta es salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de todos los colombianos

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

Luis Enrique Hurtadolehurtado

La Junta Directiva de Ecopetrol respaldó la gestión que viene realizando en la presidencia de la compañía su actual presidente, Ricardo Roa.

Sim embargo, anunció que realiza un seguimiento permanente a la situación jurídica Roa, tras el anuncio de una imputación por parte de la Fiscalía por la financiación de la campaña presidencia de Petro en el 2022 y la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.

“El protocolo incluye el requerimiento formal de información al presidente de la compañía y a las autoridades competentes. De acuerdo con el deber de lealtad, Ricardo Roa mantiene informada a la máxima dirección, que a su vez puso en marcha los procesos internos y las acciones definidas dentro del marco del sistema de gestión de cumplimiento que ha venido aplicándose, con el fin de evaluar eventuales implicaciones para Ecopetrol. La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso”, señaló la junta en un comunicado.

Subraya que, si bien se respetan la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de Ricardo Roa, la prioridad absoluta es salvaguardar el patrimonio de los accionistas y de todos los colombianos. Por su parte, se informó que Roa ha mantenido informada a la máxima dirección, permitiendo que se ejecuten los procesos internos definidos en el sistema de gestión de cumplimiento de la empresa.

“Es compromiso de la Junta Directiva garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés, al igual que asegurar la sostenibilidad financiera, los valores y la gobernanza de la empresa”, dicta el comunicado emitido desde la capital.

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

