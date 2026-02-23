“La USO debe decidir si es Ecopetrol o ‘Eco-Petro’”: Luis Eduardo Garzón

El candidato que encabeza la lista de Alianza Verde-En Marcha al Senado, Luis Eduardo Garzón, habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre el panorama político del país de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia.

Entre el amplio historial de cargos que ha ostentado ‘Lucho’ Garzón, se encuentra la presidencia de la Unión Sindical Obrera, USO. Se trata de una de las organizaciones sindicales más importantes del país, que representa a los trabajadores de la industria petrolera nacional.

Garzón, conociendo el sindicato desde dentro, se refirió a las diferencias que han surgido entre el presidente Gustavo Petro y la organización y cómo esto podría afectar el desarrollo de las campañas.

¿Qué está pasando entre Gustavo Petro y la USO?

A través de un comunicado, la Unión Sindical Obrera confirmó su respaldo al candidato Roy Barreras en la consulta del ‘Frente por la Vida’ del próximo 8 de marzo.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la relación entre el sindicato y el presidente de la República, tomando en cuenta el destacado papel que tuvo la organización en la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño.

“La discusión de la USO debe ser si es Ecopetrol o es ‘Eco-Petro’; yo estoy preocupado porque la historia mía gira alrededor del petróleo”, advirtió el candidato al Senado.

Garzón destaca que, aunque no comprende cómo algunos sectores siguen apoyando a Petro e Iván Cepeda pese a su posición en contra de la exploración, se ha notado la respuesta a manera de cambios de postura desde las directivas.

“Le he visto a quien entró a la Junta Directiva ahora, César Loza, unas posiciones muy críticas contra Gustavo Petro y lo mismo lo vi en algunos dirigentes”, acotó el candidato.

¿Colombia debe continuar la exploración petrolera?

“He dicho sí al fracking, sin problema, no me da vergüenza. En el mundo hoy, en la situación económica que está Colombia, se necesita exploración y explotación”, señaló el candidato.

“Yo no estoy diciendo que no hagamos nada por el cambio climático, no quiero parecer Trump en la discusión de extracción de petróleo, pero, ¿cómo es posible que importemos gas de Venezuela?”, sentenció ‘Lucho’ Garzón.

