Eclipse lunar total del 3 de marzo: ¿en qué lugares NO se podrá ver? NASA confirmó

En portada: Ilustración de cómo se ve el eclipse lunar total por fases. A la izquierda, imágenes ilustrativas de Colombia y el mundo confirmando zonas donde se podrá ver el evento.

En la próxima semana podrá avistarse uno de los eventos celestes más especiales del año, pues durante la jornada del martes 3 de marzo se verá a la luna tomar un color cobrizo que la caracteriza como “Luna de Sangre”.

Este fenómeno hace parte de una serie de eclipses, tanto solares como lunares, que se caracterizan por ir dándose limitadas veces durante el año, siendo en el caso de este un gran eclipse total que podrá observarse desde gran parte del mundo.

A diferencia de un eclipse anular, que reduce la luz solar durante unos minutos, el evento que se presenciará se conoce como eclipse lunar total, en donde todo se oscurecerá como si fuera de noche. No se vivirá una oscuridad abrasadora, pero sí cambiará el tono general del ambiente.

¿Dónde podrá verse el eclipse lunar?

Imagen ilustrativa de un astrónomo haciendo cálculos junto a un telescopio gigantes (Crédito: Getty Images) / m-gucci Ampliar Imagen ilustrativa de un astrónomo haciendo cálculos junto a un telescopio gigantes (Crédito: Getty Images) / m-gucci Cerrar

De acuerdo con las informaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense, más conocida como NASA, este eclipse total podrá visualizarse en gran parte del mundo, partiendo desde el oriente de Asia y Oceanía, cruzando todo el océano pacífico, hasta el continente americano, en donde habrá posibilidad de avistar el suceso desde Colombia.

No obstante, hay dos continentes en donde este evento no será visible: Europa y África, e incluso una pequeña parte de Asia occidental, debido a la ubicación de la luna durante este acontecimiento.

Lea: NASA volvió a aplazar Artemis II: estos son los motivos de la decisión y la nueva fecha

¿En qué lugares del mundo se podrá ver mejor el eclipse?

Teniendo en cuenta la información anterior, hay zonas regionales donde se verán todas las fases del eclipse, mientras que otras, como en el caso de Colombia, podrán ver solo un ciclo concreto.

Por lo tanto. el eclipse lunar total será completamente visible desde:

Oeste de Norteamérica (desde Columbia Británica hacia el sur, pasando por California y Baja California)

Océano Pacífico y sus islas (incluyendo Hawai, Guam, Fiji y la Polinesia Francesa)

Asia Oriental (China, Japón, Corea del Norte y Sur, Taiwán y Filipinas)

Oceanía (Nueva Zelanda y Australia)

Nota*: En el caso de Centroamérica y el este de Norteamérica se vivirá el eclipse, pero la Luna solo aparecerá cerca del final del eclipse.

Las zonas en donde se podrá avistar parcialmente este fenómeno son: Asia Central y gran parte de Sudamérica (Incluida Colombia)

Le puede interesar: El eclipse más largo del siglo: NASA confirma fecha, duración y países que lo podrán ver

¿Cuándo podrá ser vista la ‘Luna de Sangre’ en Colombia?

De acuerdo con las proyecciones de visibilidad mundiales hechas por la NASA, este evento astronómico podrá ser percibido en Colombia de manera parcial durante sus seis fases en los siguientes horarios:

Eclipse penumbral: A las 3:34 a.m. la Luna podrá ser vista en la penumbra terrestre, la parte exterior de la sombra. Se mostrará una sutil sombra, aunque casi imperceptible.

A las 3:34 a.m. la Luna podrá ser vista en la penumbra terrestre, la parte exterior de la sombra. Se mostrará una sutil sombra, aunque casi imperceptible. Eclipse parcial: A las 4:50 a. m. la Luna entrará en la umbra terrestre y comienza el eclipse parcial.

A las 4:50 a. m. la Luna entrará en la umbra terrestre y comienza el eclipse parcial. Eclipse lunar total: A las 6:04 a. m. la Luna se encontrará sobre la umbra terrestre y estará teñida de un rojo cobrizo.

A las 6:04 a. m. la Luna se encontrará sobre la umbra terrestre y estará teñida de un rojo cobrizo. Fin del eclipse: A las 7:03 a. m comenzará a desvanecerse el efecto cobrizo de la Luna, y luego esta dejará de ser perceptible en la faz de la tierra alrededor de las 8:15.

Aquí podrá ver en EN VIVO del evento:

¿Por qué ocurre la ‘Luna de Sangre’?

La NASA menciona que, en el caso específico de eclipse lunar total, la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra encima de la superficie lunar.

Debido a esto, se produce un efecto óptico conocido como “Dispersión de Rayleigh”, en donde la atmósfera terrestre actúa como un lente que filtra y refracta la luz solar, mandando las ondas azules y violetas hacia afuera y dejando pasar las de colores cálidos hacia adentro, las cuales llegan a la luna que lo refleja.

También puede consultar: Estos planetas se podrán ver en la rara alineación planetaria de 2026: No se repetirá hasta 2040