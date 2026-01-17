Estos son los eclipses de sol y de luna que se verán en 2026, según astróloga

En el universo y en el mundo astronómico existen diferentes tipos de eclipses. Sin embargo, no hay un solo tipo, dentro de los más conocidos están los eclipses lunares y los eclipses solares.

La NASA, por ejemplo, explica en su web que estos fenómenos, los eclipses solares, “ocurren cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol”.

Ahora, no solo existen los eclipses solares, también existen los lunares. Los eclipses lunares, según explica la reconocida revista National Geographic, “ocurren unas dos veces al año, cuando el Sol, la Tierra y su satélite se alinean de forma que la Luna cae bajo la sombra del planeta Tierra”.

Y es que este tipo de fenómenos universales han estado presentes desde el comienzo de los días en estos cuerpos celestes. Tan así, que civilizaciones antiguas los consideraban señales de sus determinadas deidades.

¿Qué significan los ecplises?

De acuerdo con el portal de astrología de Mia Astral, los eclipses son “portales de transformación que marcan comienzos y cierres significativos”.

“Cada temporada -la ventana energética en la que suceden estos eventos- está conectada con la siguiente, y juntas componen una historia continua”, menciona.

Eclipses que se van a presentar en 2026

Según ese mismo portal, en 2026 se verán varios ciclos intensos de eclipses que traerán fuertes cambios.

Todo inicia con un primer ciclo intenso de eclipse en el que ocurre el eclipse anular de Sol en Acuario, seguido del eclipse total de Luna en Virgo.

En la segunda temporada de eclipses del año, llega el eclipse total de Sol en Leo y, finalmente, el eclipse parcial de Luna en Piscis.

Eclipse anular de Sol

Se presentará en el grado 29 de Acuario en la madrugada del 17 de febrero de 2026.

Eclipse total de Luna

Se presentará en el grado 13 de Virgo en la madrugada del 3 de marzo de 2026.

Eclipse total de Sol

Se presentará en el grado 20 de Leo en la madrugada del 12 de agosto de 2026.

Eclipse parcial de Luna

Se presentará en el grado 5 de Piscis en la madrugada del 28 de agosto de 2026.