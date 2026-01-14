Luna de sangre 2026: ¿Será visible el primer eclipse del año en Colombia? Recomendaciones y fechas

El primer eclipse lunar de 2026 abre un calendario astronómico lleno de eventos que elevan las expectativas y añoranzas de los aficionados a la astronomía en todo el planeta.

Durante este evento de la naturaleza se presentará lo que se conoce popularmente como “luna de sangre”, debido al tono rojizo que adquiere nuestro satélite, por la refracción de la luz solar, mientras la Tierra se interpone entre ambos astros.

¿Por qué se producen los eclipses lunares?

Según explica el portal especializado Space, los eclipses lunares se presentan cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando el planeta su sombra en su máxima plenitud interna, en lo que se conoce como “umbra”.

De acuerdo con la Nasa, una parte de los rayos solares llega a la Luna atravesando la Tierra y produciendo una tenue iluminación sobre su superficie. La agencia espacial señala que el tono rojizo se debe a que los colores azules y violetas se dispersan más fácilmente que aquellos que tienen un ancho de onda mayor, como es el caso de los rojos y naranjas.

Mientras más polvo o nubes se presenten en la atmósfera terrestre durante el eclipse, mayor será la coloración de la Luna.

¿Cuándo será la “luna de sangre” de 2026?

El 3 de marzo de 2026 es la fecha prevista para el primer eclipse lunar total del año, o “luna roja”. Está previsto que el fenómeno sea visible en parte del continente americano, Asia y Australia.

Se espera que el fenómeno tenga una duración de 58 minutos, a través de un proceso que contempla varias fases. Cabe destacar que este tipo de eclipse se presenta únicamente en periodos de luna nueva.

¿La “luna de sangre” será visible en Colombia?

Para poder ver la “luna de sangre” del 3 de marzo en Colombia, se sugiere hacerlo desde lugares alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, favoreciendo los cielos despejados y valiéndose de elementos ópticos como binoculares y telescopios, haciéndolo en horas de la madrugada.

El astrónomo Mauricio Medina, en diálogo con Uniminuto, explicó que, aunque el fenómeno podría llegar a ser visible bajo las condiciones antes mencionadas, el mismo no tendrá el tono rojizo que sí será evidente en otras regiones del planeta.

¿Cómo ver en vivo la “luna de sangre”?

Desde todo el mundo será posible seguir cada una de las fases del eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 a través de transmisiones de portales especializados como Time and Date, que tiene programada la siguiente transmisión para los interesados en observar el fenómeno: