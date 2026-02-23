NASA volvió a aplazar Artemis II: estos son los motivos de la decisión y la nueva fecha
La NASA había anunciado el lanzamiento a inicios de marzo, tras varias pruebas preliminares exitosas. Conozca las razones de este retraso aquí.
El director de la NASA, Jared Isaacman, comunicó que el lanzamiento de la misión Artemis II, la primera en décadas en llevar de nuevo al hombre a la luna, será nuevamente atrasada debido que el cohete reportó una falla durante una serie de pruebas rutinarias.
El aplazamiento se produce al día siguiente de un anuncio de la NASA, que esperaba llevar a cabo el lanzamiento para el 6 de marzo junto a sus astronautas, tras un importante ensayo que había sido anunciado exitoso. Esta decisión se suma a varios atrasos anunciados desde mediados de 2024.
Qué le pasó al cohete de la misión ARTEMIS II
De acuerdo con Isaacman, tras el segundo ensayo general con combustible que fue compartido el pasado jueves, los ingenieros han detectado un nuevo problema técnico en el sistema de propulsión del supercohete SLS.
Concretamente, se trataría de una interrupción en el flujo de helio en la etapa criogénica intermedia. Este detalle complica una reparación del cohete en la plataforma de lanzamiento, lo que obliga a devolver el SLS a su garaje, técnicamente conocido como Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB).
Este reinicio de las calibraciones “descarta la ventana de lanzamiento” prevista para marzo, dijo el director.
¿Cuándo será el lanzamiento de Artemis II en 2026?
Cabe aclarar que la definición de una fecha para que se dé a cabo esta operación ya resulta totalmente incierta, puesto que ya ha habido varios retrasos ocurridos desde mediados de 2024.
En concordancia con el tipo de fallo reportado, se especula que la misión se reanude para el mes de abril, si es que se resuelve lo suficientemente rápido y pasa la siguiente prueba general, mas esto depende de que la nave no vuelva a reportar errores.
Recuérdese que Artemis II pretende marcar un hito histórico al ser la primer misión que transporte a una mujer, a un astronauta afroamericano y a un astronauta no estadounidense a la Luna y más allá. Durante los 10 días de misión, la cápsula Orión viajará más lejos que cualquier otra nave tripulada.
Esta es la cronología de los retrasos de la misión ARTEMIS II
La misión ha reportado múltiples inconvenientes desde el anuncio de desarrollo de esta misión, alrededor de noviembre de 2024. Los retrasos se respaldan bajo reportes de complicaciones climáticas, afectaciones en los escudos, fugas de combustible, etc.
Esta es la recopilación de los retrasos:
- Fecha original de lanzamiento: La misión Artemis II fue anunciada en noviembre de 2024 y fijó la tentativa de lanzamiento a mitad de 2025.
- Primer atraso mayor (2024): Durante el desarrollo de este año, se pasó a programar la misión de septiembre de 2025 a inicios de 2026, tras descubrir daños severos en el escudo térmico de la cápsula Orion durante Artemis I.
- Marzo de 2025: Se vio un poco de luz al apuntarse que la misión podría adelantarse hasta febrero de 2026.
- Enero de 2026: Una tormenta invernal retrasa el traslado a la plataforma de lanzamiento.
- Febrero de 2026: El primer ensayo general se aborta a falta de 5 minutos por una fuga de hidrógeno líquido.
- 21 de febrero de 2026: Después de arreglar la fuga, el segundo ensayo es un éxito y se anuncia la fecha del seis de marzo, mas en una prueba rutinaria se reporta la presente falla en el flujo de helio.