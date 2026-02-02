Revelan el video de los sujetos que lanzaron una granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá

Revelan video de sujetos en una motocicleta que lanzan una granada en el barrio Santa Fe

Se conocieron las primeras imágenes del momento en el que fue lanzada una granada en el barrio Santa Fe y que dejó a 13 personas heridas y una persona muerta.

El video de una cámara de seguridad registró los momentos de pánico que vivieron las personas que se encontraban a las 9 de la noche en la calle 23 con carrera 16, en un sector conocido como la zona de tolerancia al estar rodeado de establecimientos nocturnos que prestan servicios sexuales.

El registro audiovisual muestra cómo la granada, que en el video se ve como una bola negra, rueda unos cuantos centímetros, sin que nadie se percate, y explota sorpresivamente.

Las personas alrededor corren de manera desesperada para resguardarse.

¿En qué van las investigaciones?

Ya ha pasado más de una semana de ese ataque y las autoridades continúan investigando los hechos y a los responsables.

“Estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación, con un grupo especial de la SIJIN, de Inteligencia y del GAULA para dar con el paradero de estas personas. La investigación va muy bien, con reserva procesal, y daremos resultados importantes posteriormente”, señaló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana.

De las 13 personas que quedaron heridas, dos todavía se encuentran hospitalizadas de gravedad.