Golpe al narcotráfico en el Huila, incautan 372 kilos de marihuana en la vía Pitalito–Mocoa

Un contundente golpe contra las estructuras del narcotráfico en el sur del Huila fue propinado por tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, tras la incautación de 372 kilogramos de marihuana en zona rural del municipio de Pitalito.

El operativo se llevó a cabo en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, en el sector conocido como El Cable, sobre la vía que comunica a Pitalito con Mocoa, donde las autoridades hallaron un vehículo abandonado a un costado de la carretera. Según información oficial, los ocupantes del automotor lo dejaron y huyeron hacia una zona boscosa al notar la presencia de la Fuerza Pública.

Durante la inspección, las unidades encontraron 17 paquetes impermeabilizados que contenían marihuana tipo cripy, con un peso total de 372 kilogramos. De acuerdo con las autoridades, con esta incautación se evitó la comercialización de cerca de 372.000 dosis del estupefaciente, que tendrían como destino mercados del exterior y municipios del departamento del Putumayo.

El Ejército señaló que este resultado afecta de manera directa las finanzas del grupo armado organizado residual Estructura Teófilo Forero Castro, comisión Óscar Mondragón, con una pérdida estimada en aproximadamente 558 millones de pesos, debilitando su capacidad logística y criminal.

Por su parte, la Policía indicó que el municipio de Pitalito supera más de media tonelada de estupefacientes incautados en lo corrido del año. El vehículo y el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.

El coronel Javier Duarte, comandante del Departamento de Policía Huila, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia en el departamento, mientras las operaciones contra el narcotráfico continuarán en esta zona del país.