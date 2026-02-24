No vamos a interferir en elecciones: ELN

Alertan por bandera del ELN en una vía de Puerto Libertador, sur de Córdoba. Foto: cortesía Cordoberxia.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó un comunicado titulado “Paz Electoral”, en el que se pronuncia sobre la actual coyuntura política del país y fija su postura frente a las elecciones.

En el documento, fechado el 23 de febrero de 2026 la guerrilla afirma que el país atraviesa una “crisis estructural” y cuestiona el desarrollo de las campañas electorales, asegurando que están marcadas por disputas sin propuestas colectivas y prácticas que, afirma, vulneran la ética y las reglas democráticas.

En el comunicado la guerrilla también rechaza señalamientos sobre una posible injerencia en el proceso electoral y sostiene que no controla ni orienta órganos del sistema electoral ni los escrutinios.

El grupo armado ilegal asegura que no participa con candidatos ni financia campañas, y afirma que para ellos es “muy importante” que la ciudadanía vote libremente o se abstenga si así lo considera.

En el texto, el ELN también hace referencia a la llamada “paz total” y a la situación del conflicto armado, mencionando supuestas acciones contrainsurgentes del Estado y reiterando su postura política frente a las Fuerzas Militares.

Asimismo, señala que en procesos electorales de gobiernos anteriores ha declarado ceses al fuego unilaterales.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional frente a este nuevo mensaje del ELN.