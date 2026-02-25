¿Desde qué edad puede empezar a cotizar pensión en Colombia? Esto dicen las entidades

El sistema pensional en Colombia es una prestación económica que viene en forma de mesada que tiene como objetivo brindar una protección a todos los afiliados frente a la vejez o diferentes eventualidades como lo podría ser invalidez o fallecimiento de la persona.

Según Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones), que es la entidad estatal que tiene como función gestionar el Régimen de Prima Media de pensiones públicas en Colombia, no existe una edad mínima legal para iniciar el proceso de cotización pensional.

Aunque se tiene que tener en cuenta que esto va ligado directamente a la edad de autorización para empezar labores en el país, que según la entidad es desde los 15 años.

¿Cómo funciona el sistema pensional en Colombia?

Según Protección S.A. (que es una de las principales Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) en Colombia), el afiliado cada mes debe hacer una aportación del 16% de su salario. esto claro, como lo determina la ley colombiana.

En caso de trabajar con una empresa, el empleador deberá asumir el 12%, mientras que el trabajador deberá hacer un aporte del 4% para completar en su totalidad el porcentaje estipulado.

En el caso que la persona sea independiente, la cotización del porcentaje corre en su totalidad por su cuenta.

¿Cuáles son los fondos pensionales que existen en Colombia?

En Colombia existen dos tipos de regímenes de pensión que conforman el Sistema General de Pensiones.

El primero es el régimen de Reparto o de Prima Media (RPM), que vendría siendo el fondo de pensiones público que es administrado por Colpensiones.

El segundo es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que es el fondo de pensiones privado, que en el país está administrado por diferentes entidades como lo serían Colfondos, Porvenir y Protección y Skandia.

¿Cuáles son los tipos de pensiones que existen en Colombia?

En Colombia existen 3 tipos de pensiones que son avalados por cualquiera de los dos fondos de pensiones que están establecidos para poder cotizar, y serían los siguientes:

Pensión por vejez: Al momento que el afiliado termine su vida laboral tiene derecho a reclamar la mesada siempre y cuando la persona haya cumplido los requisitos para poder pensionarse que serían tener la edad establecida por la ley (hombres 62 años - mujeres 57 años) y de semanas cotizadas (mínimo 1.300), esto en el caso del fondo público.

Mientras que en el privado se recibe el resultado del ahorro que haya acumulado durante la etapa laboral junto a los rendimientos que ese dinero le haya generado, y la puede reclamar a cualquier edad.

Sin embargo tiene que tener en cuenta qué puede solicitarla cuando disponga de un capital suficiente para financiar una pensión igual al 110% de un salario mínimo legal vigente.

Pensión por invalidez: En caso de que el afiliado haya quedado en condición de invalidez que haga que la persona pierda el 50% o más de la capacidad física o mental para laborar o cualquier otra causa diferente a una enfermedad laboral.

En el caso del fondo público, la persona podrá acceder a esta prestación siempre y cuando cumpla ciertos requisitos que podrá verificar con la entidad directamente.

Pensión de sobrevivencia: En este caso, el pago mensual le llegará a las personas que sean beneficiarias según la ley en el caso de que el cotizante o pensionado fallezca.

