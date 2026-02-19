Reforma pensional quita el futuro a los jóvenes y ahorros a los vulnerables: Jerome Sanabria

La columnista y destacada voz en redes sociales, Jerome Sanabria, alzó su voz en contra de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, calificándola de un “robo” a los ahorros de los afiliados y una expropiación del futuro de los jóvenes. Sanabria, quien lidera el movimiento “No con mi ahorro”, argumentó en 6AM W de Caracol Radio que la reforma se inmiscuye en los ahorros pensionales de los ciudadanos.

En el reciente debate de Paloma Valencia y Gustavo Bolívar con Julio Sánchez Cristo, Sanabria se posicionó firmemente a favor de la senadora Valencia, quien ha demandado la reforma. Según Sanabria, los argumentos de Valencia para defender a los afiliados y a las personas de menores ingresos son sólidos y apuntan a la necesidad de “tumbar la reforma”.

Sanabria refutó las afirmaciones del exsenador Bolívar, quien sostiene que la reforma beneficiará a los más vulnerables con un subsidio de 230 mil pesos. Sanabria explicó que, si bien el subsidio es “loable”, la senadora Valencia señaló que se financia con ingresos no sostenidos. En ese punto, Sanabria citó al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien indicó que el ‘Pilar Solidario’ de 223 mil pesos se pagará con el dinero corriente de Colpensiones. Para Sanabria, este dinero corriente es, en la práctica, el ahorro pensional que será trasladado forzosamente a Colpensiones.

“Va a entregar un subsidio de 223 mil pesos a 3 millones de personas, súper, pero lo van a pagar con el ahorro de 19 millones de colombianos. Eso no es justo”, afirmó Sanabria. Ella insiste en que, como ha señalado la candidata a la presidencia, este subsidio debería provenir del presupuesto nacional y no del ahorro de las personas.

Además, Sanabria criticó que la reforma “roba el ahorro” a las personas que no alcanzan las semanas necesarias para pensionarse, en su mayoría individuos de estrato dos, a quienes considera vulnerables. A estas personas, la reforma les quita su devolución de saldos y, en cambio, les entrega “chichiguas vitalicias”, un aspecto que, según ella, el gobierno nunca defiende.

Ante la objeción de que las demandas por “expropiación” no han sido admitidas en la Corte, Sanabria explicó el funcionamiento de Colpensiones. Detalló que Colpensiones opera como una “pirámide”, donde no existe una cuenta de ahorro individual. Si se cotiza en Colpensiones, el dinero se usa para pagar a los pensionados actuales, lo que significa que el dinero “no se ahorra”. Por lo tanto, si la reforma obliga a cotizar en Colpensiones, el dinero deja de ahorrarse y se destina a pagar el pilar solidario y las pensiones actuales. Para Sanabria, esto es “quitar nuestro ahorro pensional para pagar obligaciones actuales del gobierno”.

