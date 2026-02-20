¿Cuánto es lo máximo que le prestan a un pensionado en Colombia? Topes para 2026

Después de la ratificación del Gobierno Nacional de que el aumento del salario mínimo será del 23% para 2026, se han ajustado las condiciones para los créditos a pensionados durante el presente año. Aquí en Caracol Radio puede consultar las condiciones y bancos principales para solicitar un crédito como adulto mayor.

Condiciones para pedir un crédito como pensionado

En 2026, una de las opciones más utilizadas sigue siendo el crédito por libranza, una modalidad en la que las cuotas se descuentan directamente de la mesada pensional. Eso sí, tenga en cuenta que hay varias condiciones que debe considerar a la hora de pedir el préstamo:

De acuerdo con lo que gane en su pensión, puede tener acceso a créditos de más de $100 millones de pesos.

Lo máximo que puede tomar un banco de su mensualidad es del 50%, bajo el marco jurídico de la ley 1527 de 2012.

Otra de las variables es la edad, ya que, según cada banco, podrá pedir créditos hasta los 75 u 85 años, y esto también puede cambiar los montos y plazos disponibles.

Según su estado como deudor en entidades bancarias, tendrá más o menos posibilidades para la negociación

Con este tipo de mecanismos, se beneficia el prestamista y el prestatario, que en este caso es usted: para el primero, se reduce el riesgo de impago al asegurar el cobro directo de las cuotas; en el caso del segundo, se facilita el acceso al crédito con condiciones favorables, ya que la fuente de pago es estable y predecible.

Pensionados que reciben prima en Navidad. Imagen de referencia vía Getty Images / Hispanolistic Ampliar Pensionados que reciben prima en Navidad. Imagen de referencia vía Getty Images / Hispanolistic Cerrar

También tenga en cuenta que el máximo de 50% de la mesada busca proteger al pensionado, al garantizar que conserve al menos la mitad de su pensión para cubrir sus necesidades básicas y evitar el sobreendeudamiento.

Volviendo al crédito, se sumarán las variables tradicionales como el plazo del pago, número de cuotas y las tasas de interés a las que esté dispuesto a pagar. Cada una de estas deberá ser negociada con el banco para proceder.

Estos son los topes para pedir un préstamo como pensionado por banco

Entre los principales ofertantes de esta opción se encuentran:

Bancolombia : Esta entidad ofrece límites que oscilan entre $400 y $500 millones, aunque vale aclarar que aplica para los que tienen mesadas elevadas y siempre supeditados a la regla de que el descuento mensual no exceda el 50%.

: Esta entidad ofrece límites que oscilan entre y siempre supeditados a la regla de que el descuento mensual no exceda el 50%. Banco Popular: Esta ha sido históricamente la entidad de referencia para los adultos mayores. Para 2026 cuentan con la opción “Libranza Prestayá”, donde permiten solicitar créditos desde $1 millón hasta los $520 millones de pesos. Los plazos también suelen ser flexibles, pues los máximos pueden llegar hasta los 120 meses (10 años), lo que permite mejor flujo de caja.

Esta ha sido históricamente la entidad de referencia para los adultos mayores. Para 2026 cuentan con la opción “Libranza Prestayá”, donde permiten solicitar créditos desde $1 millón hasta los $520 millones de pesos. Los plazos también suelen ser flexibles, pues los máximos pueden llegar hasta los 120 meses (10 años), lo que permite mejor flujo de caja. Banco de Occidente: La entidad créditos bajo libranza desde $500.000 hasta $120.000.000, con plazos que van desde 6 hasta 120 meses, dependiendo del monto solicitado y el convenio del cliente. Si busca una opción por encima de los $120.000.000, se exigirán mayores garantías.

La entidad créditos bajo libranza desde $500.000 hasta $120.000.000, con plazos que van desde 6 hasta 120 meses, dependiendo del monto solicitado y el convenio del cliente. Si busca una opción por encima de los $120.000.000, se exigirán mayores garantías. BBVA: Este banco compite con créditos sobre los $200 millones, aunque en casos específicos pueden aumentar los montos. También tienen tasas de interés que, para febrero de 2026, se sitúan en rangos muy atractivos para quienes domicilien su pago con el banco.

Este banco compite con créditos sobre los $200 millones, aunque en casos específicos pueden aumentar los montos. También tienen tasas de interés que, para febrero de 2026, se sitúan en rangos muy atractivos para quienes domicilien su pago con el banco. Davivienda: Esta empresa figura entre las opciones más populares, pues permite solicitudes de libranza móvil de hasta $80 millones con desembolso inmediato. No obstante, para montos superiores, el pensionado debe dirigirse a una oficina física, donde se evalúan créditos de mayor envergadura.

Le puede interesar: Banco Agrario congela créditos para apoyar a productores afectados por inundaciones en Montería

¿Cómo puede solicitar un crédito de libranza si ya está pensionado?

De fondo, un adulto mayor utilizando computador para hacer diferentes trámites. En el círculo, la imagen de varios billetes de 50 mil pesos colombianos / Fotos: GettyImages Ampliar De fondo, un adulto mayor utilizando computador para hacer diferentes trámites. En el círculo, la imagen de varios billetes de 50 mil pesos colombianos / Fotos: GettyImages Cerrar

En principio, debe ser beneficiario de una pensión establecida y reconocida legalmente, con ingresos mensuales verificables.

Más información

También, debe contar con la autorización para que las cuotas del crédito sean descontadas directamente de su pensión, mediante un convenio entre la entidad pagadora de la pensión y el banco o entidad financiera.

En este orden de ideas, es normal que le pidan que presente sus documentos como su cédula de ciudadanía, certificación de ingresos, desprendibles de pago de la pensión y, en algunos casos, una carta de autorización para el descuento por libranza.