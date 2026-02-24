México: la caída de ‘El Mencho’ y el espejo colombiano

En Hora20, el análisis a lo ocurrido en México con la captura y muerte de uno de los narcos más buscados del mundo: ‘El Mencho’, los efectos en el negocio del narcotráfico y la seguridad en México, al tiempo el debate sobre los vasos comunicantes con Colombia y el paralelo entre las políticas de apaciguamiento que se han aplicado en México y las que hemos visto en Colombia.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Mantilla, politólogo, PhD en criminología, experto en dinámicas de conflicto y crimen organizado, planteó que hay diferencias no tanto en personajes, pero sí en el crimen y los fenómenos de hoy si se compara a Pablo Escobar y a ‘El Mencho’.

“Escobar era una persona especializada en el tema de la cocaína, mientras que ‘Mencho’ es uno de los mayores promotores de la diversificación del crimen organizado, que hoy es mucho más que narco”, dijo.

Y agregó: “El CJNG está en el tema del aguacate, del tequila, se ve como el OXXO del crimen, hay una vocación empresarial pragmática que no tuvo Escobar en su momento”.

Detalló, además, que la demostración de fuerza en México por parte del CJNG, es como los paros armados de Colomba, “ es la capacidad de decir que están ahí, pero como cualquier organización , no se va a acabar por la muerte de su líder, aunque sí se verá una mutación”.

Sobre lo que viene en adelante citó casos como el del Clan del Golfo con la capturar a Otoniel y que hoy han crecido 140%. “Hay unos liderazgos criminales que no tienen vocación de poder civil, de mostrarse, pero entramos en una domesticación del crimen que los lleva a convertirse”.

Para Yohir Akerman, periodista, investigador y columnista en Cambio, Escobar tenía mando, narrativa, era una figura poderosa , “muchos carteles funcionan como franquicias, donde la sucesión se ve más rápida y violenta, pero en el CJNG es una lógica empresarial y descentralizada donde los mandos regionales son fuertes, tienen una economía diversificada, múltiples alianzas flexibles y esa diferencia con Escobar genera un elemento que cambia el resultado”.

Recordó que cuando cae Escobar el sistema se transforma, “hubo cambio de estructura, pero cuando cae un líder en esquema horizontal como ‘Mencho’ viene un reacomodo competitivo de disputas internas y ajustes violentos”.

Frente al papel de Estados Unidos, comentó que el momento en el que se da la muerte de ‘El Mencho’ es importante.

“EE.UU. actúa como policía de América Latina y exige resultados, pero lo importante es el cómo. Sheinbaum reconoce el intercambio de información, pero se debe entender que Trump inclina el péndulo hacia una confrontación, busca que se entreguen resultados, pero ese empuje puede dar respuestas más visibles que eficaces y tensar la soberanía”, en esa medida, dijo que si se va detrás del golpe y la foto, se pueden descuidar elementos de fondo en el crimen transnacional como el lavado de activos, temas políticos, control de puertos, químicos y armas.

Javier Lafuente, periodista y subdirector de la edición en América del diario El País, señaló que la caída de “El Mencho” pone el foco en el desafío al Estado que hizo el crimen organizado en distintas partes del país.

“Es un cambio de paradigma en el combate a la delincuencia en México, además, esto entierra el eslogan de “abrazos, no balazos” de AMLO, aunque tampoco se puede asumir que el Cartel de Jalisco, que es una empresa criminal que tiene muchos tentáculos va a desaparecer o que el país se va a pacificar, lo que va a ocurrir es que se darán ajustes dentro de la organización”.

De otro modo, dijo que la caída del capo sí resulta simbólica, pues “es la primera vez en 30 años que México no tiene un gran capo. Hay muchos capos, pero no una figura como El Chapo o El Mayo o El Mencho; se abre una era en la que los grandes capos están en Estados Unidos o muertos”.

Destacó que pensar hoy que quitar el líder de un cartel elimina la organización, pues no, eso no va a pasar, “toca poner en perspectiva que todo el mundo sabía dónde estaba El Mencho; se sabía que se movía en la sierra de Jalisco. Lo de ayer confirma un punto de quiebre en la forma como México intenta combatir el crimen organizado. Hay una decisión abierta de intentar hacer algo”.

En contraste con Colombia, comentó que México no vive el terrorismo urbano que se vivió en Colombia con grandes atentados, “pero Colombia jamás tuvo la penetración que tiene el narco mexicano en la vida diaria del país”.

Leopoldo Rodríguez Aranda, director de la firma consultora GESEC en México, especialista en seguridad ciudadana y asesor del Gobierno Federal Mexicano, explicó que ‘El Mencho’ era un hombre enfermo desde hace varios años.

“Se sabe que el mando del CJNG se estaba dispersando y eso llevó al Mencho a mover el poder hacia su esposa y lugartenientes”, dijo.

También destacó que hoy no hay ahora un líder visible de la organización y eso es claro desde lo que vemos en el desorden social, “de este ambiente en el que parece un día feriado, pero eso responde al ánimo de que el mismo Gobierno no muestra faceta de autoridad”. Resaltó que el gobierno se ve preocupado por el poder de las organizaciones criminales en el control social de las personas y que va más allá del mismo poder que puedan tener las autoridades.

Para Gabriela Warkentin, directora de Así las Cosas en W Radio México, el golpe de ayer pudo ser el más grande en la historia de criminalidad en México por la dimensión del CJNG.

“Lo que tenemos es una estructura transnacional de criminalidad que no tenía ningún otro cartel, con lo cual, es un golpe brutal y eso significa que México amanece sin líderes visibles en la criminalidad organizada. Hoy, el día después, es un día complicado a nivel social en nuestro país”.

En ese sentido, relató que no recuerda que en otros golpes a la criminalidad un día en el que se vea a un general secretario que se pone a llorar en público, “vemos un ánimo no sé si de temor o de zozobra. Incluso en Ciudad de México se cancelaron clases, la gente no fue a universidades, menos tráfico y en Ciudad de México no pasó nada”.

Finalmente comentó que el CJNG es una organización que viene de mucho a tiempo atrás, con lo cual, no se le podría atribuir a las políticas de AMLO su expansión, aunque considera que sí permitió que México estuviera en una situación como la que está hoy, “algo que el CJNG hizo muy bien fue la seducción política en todos los niveles. Parte de la presión de EE. UU. sobre narcopolíticos tiene que ver en cómo este grupo supo meterse en todos los niveles y órdenes de gobierno; “abrazos y no balazos” permitió que todos sin control pudiesen vincularse con grupos criminales, de manera particular con CJNG”.

