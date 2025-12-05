Colombia vs. Portugal ya tiene fecha y sede tentativa en el Mundial 2026

Un duelo esperado para muchos seguidores de Cristiano Ronaldo en el país. Colombia quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026, en el cual Portugal se fijó como cabeza de serie. Así las cosas, la Tricolor tendrá un duelo inédito ante el equipo lusitano, pues nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.

Del mismo modo, según lo predispuesto en el calendario inicial, la Selección Colombia se mediría contra Portugal en Miami o Atlanta, Estados Unidos. Lo anterior, partiendo del calendario inicial que estipuló la FIFA, pues este juego será el correspondiente a la fecha 3 de ese Grupo K y se disputará el 27 de junio.

Vale la pena mencionar que esto se confirmará el día sábado 6 de diciembre, una vez la FIFA dé a conocer el fixture de todos los equipos en la Copa del Mundo.

Asimismo, se conoce que Colombia abrirá su grupo contra Uzbekistán el 17 de junio y luego, en el segundo duelo, se enfrentará contra un rival que todavía no se conoce el 23 de junio. Este saldrá del repechaje intercontinental entre el ganador de Jamaica vs. Nueva Caledonia o Congo, que ya está fijado en la final de ese repechaje intercontinental.

Los otros partidos de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026

Fecha 1, 17 de junio de 2026: Colombia vs. Uzbekistán (Ciudad de México o Houston)

Fecha 2, 23 de junio de 2026: Colombia vs. Jamaica / Nueva Caledonia / Congo (Guadalajara o Houston)

Fecha 3, 27 de junio de 2026: Colombia vs. Portugal (Atlanta o Miami)

Calendario del Mundial 2026, a falta de la confirmación oficial de los partidos Ampliar

