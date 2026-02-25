Así será la intervención de la alcaldía de Floridablanca en cuatro asentamientos

Bucaramanga

La alcaldía de Floridablanca anunció que desde hoy y durante los próximos 30 días habrá intervención en los asentamientos El Páramo, Asomiflor, Asohelechales y Villa Esperanza con la compañía de la Policía, el Ejército y toda la oferta institucional, lo primero que se hará según anunció el alcalde José Fernando Sánchez es una caracterización para determinar cuántas personas habitan allí y además cuántos menores están desescolarizados.

“Son cerca de 150 uniformados que van a estar haciendo presencia permanente en este corredor vial que conecta los cuatro asentamientos, pero adicional a ello venimos con oferta institucional, viene en pleno el gobierno municipal con cada uno de los programas que desde la alcaldía municipal nosotros estamos ofreciendo", señaló el alcalde Sánchez.

El alcalde José Fernando Sánchez aseguró que se llegará también con ofertas empleo para las personas de estos cuatro asentamientos para que apoyen también las obras que se harán en la recuperación de este sector.

“Hay una problemática que no podemos ocultar. Ejemplo, aquí tenemos puntos críticos sobre el corredor de la malla vial, vamos a arreglarlos. Tenemos temas de ornato, vamos a intervenirlos, vamos a embellecerlos, vamos a señalizar, por eso venimos con el pleno del gobierno municipal”, enfatizó el mandatario.

Aunque la intervención se tiene prevista por 30 días, aseguró el mandatario que finalizado este tiempo la atención continuará siendo permanente y con la presencia de la fuerza pública. Además, enfatizó en que no se descuidará el trabajo en otros sectores del municipio.