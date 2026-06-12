Incendio dejó pérdidas superiores a los $2.000 millones de pesos en fábrica de colchones

Bucaramanga

Una emergencia se presentó en el norte de Bucaramanga en una fábrica de colchones debido a un incendio que se presentó y que tuvo que ser atendido de manera rápida por el cuerpo de bomberos.

Según el reporte preliminar el capitán Jorge Peña, comandante del cuerpo de bomberos de Bucaramanga, las causas del incidente están por establecer sin embargo, en un 80% ya se ha logrado controlar los puntos calientes.

"Acudieron cinco máquinas. Inicialmente durante 2 horas de trabajo se logra el control de casi total del incendio. Un 80%, luego se hace refrigeración de puntos calientes. Las pérdidas ascienden más o menos $2.000 millones", agregó el comandante Peña.

A su turno, Mónica Avellaneda, directora del cuerpo de bomberos, aseguró que la emergencia se registró sobre las 2 de la mañana y fue reportado por la comunidad y el fuego generó la pérdida total de material terminado y materia prima.

“Se presume que fue un corto circuito pero será la investigación la que determine las causas de incendio”, enfatizó la directora Avellaneda.

Por eso, hacen un llamado a la prevención y a que se haga una revisión periódica de las conexiones eléctricas para evitar que se presenten estas emergencias.