Floridablanca respalda planta metropolitana de clasificación de residuos: hay plazo hasta 2027

Bucaramanga

El municipio de Floridablanca ratificó su apoyo a la construcción de una planta metropolitana de clasificación de residuos, proyecto liderado por la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y adoptado de manera conjunta por los cuatro municipios del área metropolitana: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca.

Así lo confirmó el alcalde José Fernando Sánchez tras la audiencia de verificación de cumplimiento del fallo judicial relacionada con el relleno sanitario El Carrasco.

Durante la diligencia, el mandatario explicó que el juez fijó como fecha límite el 16 de diciembre de 2027 para que la planta esté en funcionamiento, un proyecto que requerirá aportes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. No obstante, el alcalde insistió en la necesidad de contar primero con estudios y diseños detallados que permitan establecer con claridad los costos de cada fase constructiva.

“Desde el municipio de Floridablanca fuimos claros en señalar que nosotros le apostamos y apoyamos la propuesta que fue presentada por la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, la EMAB, que hace relación a la planta de clasificación de residuos”, comentó José Fernando Sánchez, alcalde de Floridablanca.

José Fernando Sánchez reveló que, en el marco de la audiencia, solicitó información sobre el convenio marco interadministrativo firmado entre la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y la EMAB para adelantar dichos estudios. Ante la falta de detalles, se acordó la conformación de una mesa técnica entre las tres entidades, la cual deberá entregar una respuesta jurídica a más tardar el 30 de diciembre.

“El punto de partida tiene que ser tener claridad sobre los estudios y diseños. Debemos saber en realidad y en detalle cuánto vale cada una de las fases del proceso constructivo de esta planta de clasificación de residuos. Hice la consulta en qué iba o que me detallaran la firma de este convenio porque quienes me habían antecedido en las intervenciones no habían hecho mención sobre el particular”, agregó el mandatario de los florideños.

Según el alcalde, la planta tendrá capacidad para transformar hasta 400 toneladas diarias de residuos. En el caso de Floridablanca, que actualmente dispone cerca de 200 toneladas al día, la meta inicial será procesar 50 toneladas, de las cuales 42 se separarían y tratarían, mientras que ocho toneladas continuarían siendo dispuestas en el relleno.

El mandatario indicó que la fase de preclasificación se enfocará inicialmente en sectores donde la separación en la fuente presenta mayores dificultades, de acuerdo con diagnósticos de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo. Además, explicó que la consultoría definirá si la planta puede construirse en el mismo sitio de disposición final en El Carrasco, opción que considera viable al menos durante los próximos dos años.

Finalmente, José Fernando Sánchez recordó que el plan de acción a largo plazo ya fue aprobado por el juez, pero que los municipios deberán presentar el próximo 20 de enero de 2026 un informe de seguimiento del plan a mediano plazo. En el caso de Floridablanca, este contempla estrategias de reducción de residuos, como el trabajo con grandes generadores en Cañaveral, el casco antiguo y la Comuna 5, así como programas de aprovechamiento de residuos orgánicos en instituciones educativas vinculadas al PAE.