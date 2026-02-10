Después de 10 años de espera, fue inaugurado el Instituto Gabriel García Márquez en Floridablanca

Bucaramanga

La comunidad educativa del Instituto Gabriel García Márquez celebró la inauguración de la nueva sede B de la institución, una obra que pone fin a una espera de una década y que optimizará las condiciones de estudio de alrededor de 1.200 estudiantes en Floridablanca.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Las nuevas instalaciones incluyen 29 aulas básicas, cuatro aulas polivalentes, baterías sanitarias, dos elevadores, laboratorios, cocinas, comedores y zonas deportivas, entre otros espacios diseñados para brindar entornos de aprendizaje funcionales.

“Estoy muy feliz de estar acá, de estrenar esta sede en mi último año en este colegio. Después de 10 años de estar a la espera, estamos muy alegres de saber que en el último año se nos hizo el milagrito”, expresó Sharick Delgado Lamus, estudiante de grado 11, durante el acto de inauguración.

Lea también: Se acabó la polémica por el parque recreacional El Lago. ¿Qué se acordó?

Según la comunidad, durante años, estudiantes y docentes tuvieron que desarrollar sus actividades académicas en condiciones limitadas. El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, destacó el impacto de la entrega. “Hoy le estamos entregando esta nueva sede a cerca de 1.200 estudiantes que van a ver sus clases en condiciones dignas”, afirmó el mandatario.

Para la comunidad educativa, la apertura simboliza el resultado de una lucha colectiva. “Hoy estoy inmensamente feliz de inaugurar una sede que soñamos y esperamos con tanto anhelo. Agradezco a la administración municipal porque nos dieron el empuje que necesitábamos para que esta obra se hiciera realidad”, señaló la coordinadora de bachillerato, Fabiola Edith Gil Corzo.

Podría interesarle: Santander alcanza cifra histórica en exportaciones: 465 millones de dólares en 2025

Por su parte el rector, Carlos Alberto Mendoza Díaz, resaltó la transformación institucional. “Estamos muy contentos, recorriendo esta nueva sede con los estudiantes, muy bonito todo el mobiliario. La comunidad está feliz por la entrega del Instituto Gabriel García Márquez”, indicó. A este sentimiento se sumó Ramiro Núñez Ramírez, también estudiante de grado 11, quien manifestó su gratitud por culminar su etapa escolar en “un espacio tan precioso como este”.

La Alcaldía de Floridablanca señaló que esta entrega se suma a la reapertura del Instituto Técnico Microempresarial El Carmen y a otros proyectos educativos en marcha.