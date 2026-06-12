Gestión del riesgo advierte desabastecimiento de agua en un sector de Bucaramanga

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga expidió un nuevo decreto para atender las emergencias generadas por el fenómeno del niño tras la advertencia del Ideam sobre las afectaciones que se podrían presentar en todo el país y es que según informan desde la oficina de gestión del riesgo municipal ya hay alerta de desabastecimiento de agua en algunos sectores.

Didier Rodríguez, jefe de la oficina de gestión del riesgo de Bucaramanga indicó que “tenemos en la zona rural ese riesgo ya lo estamos viviendo en este momento, se están tomando unas medidas por parte del acueducto, del cuerpo de bomberos, donde estamos generando abastecimiento del preciado líquido en estos sectores, de ahí la importancia y el llamado al uso razonable del agua entendiendo que el fenómeno del niño como consecuencia principal tiene el desabastecimiento”.

Aseguró Rodríguez que esta situación se está presentando en el corregimiento 1 en donde ya el cuerpo de bomberos está atendiendo el desabastecimiento. Enfatizó el director en que el suministro se está haciendo semanalmente pero que es un riesgo inminente de cara a la afectación que se puede presentar en las próximas semanas por la intensificación del fenómeno del niño.

Son por lo menos 250 familias las que se han visto afectadas por el desabastecimiento de agua y a quienes se les ha tenido que suministrar el servicio a través de carrotanques.