Estos son los municipios de Santander que tendrán ferias y fiestas durante este puente festivo

Más de 500 policías vigilan las ferias y fiestas en Santander / Foto: suministrada a Caracol Radio

Bucaramanga

Este fin de semana que incluye puente festivo por el Sagrado Corazón de Jesús tendrá varios municipios en ferias y fiestas en Santander, según reporta la secretaría de cultura y turismo del departamento son cinco los que tendrán celebraciones.

Los municipios que tendrán ferias y fiestas son: San Andrés - Pangote, California, Suaita, Cimitarra, Mogotes.

Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander, informó que “vamos a tener estas ferias y fiestas para que gocen, para que vayan en familia, para que no solamente pues bailen, sino que aprendan toda la cultura que tenemos en el departamento de Santander”.

Además, dijo el secretario que junto a la Policía y el Ejército se tiene garantizada la seguridad para propios y visitantes para que puedan llegar a cada uno de los municipios que están en ferias y fiestas y además para quienes visiten otros lugares de Santander.

“Importante mencionar la gestión que estamos haciendo con Policía Nacional, con el Ejército, con secretaría del interior para garantizar la seguridad y la movilidad por todo el departamento de Santander, así mismo con Secretaría de Infraestructura y Gestión de Riesgo con el kit de maquinaria amarilla que adquirió la gobernación de Santander para que todas las vías, no solamente rurales, sino las principales que conectan a estos municipios, pues tengan garantizadas el paso, el buen funcionamiento y que no sea una limitante para dinamizar la economía gracias a estas ferias y fiestas”, agregó el secretario.

El secretario también aseguró que aunque son estos municipios los que están en ferias y fiestas, extiende la invitación a que los turistas recorran todo el departamento de Santander durante este puente festivo.