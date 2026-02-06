Cinco mil estudiantes no se han matriculado en Nariño

Pasto- Nariño

Durante el presente año, el departamento de Nariño registra una matrícula de 112.485 estudiantes, frente a los 114.794 reportados en la misma fecha de 2025, lo que evidencia una brecha para lograr la meta de 119.000 estudiantes matriculados.

Ante esta disminución las autoridades fortalecen la búsqueda activa como una herramienta de gestión educativa con enfoque de derechos.

Berby Sánchez, subsecretario de Planeación y Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación Departamental, expresó preocupación por esta disminución. “Cada niño, niña y joven que no está matriculado, es un proyecto de vida que aún no llega al aula”: agregó.

El funcionario hizo un llamado a las familias y a la comunidad educativa a acercarse a las instituciones educativas y formalizar los procesos de matrícula, como parte del esfuerzo colectivo por recuperar la cobertura.

¿Cómo está la matricula en los municipios de Nariño?

En materia de resultados, Municipios como Contadero (101,6 %), Los Andes (100,3 %), Yacuanquer (100,1 %), Sandoná (100,1 %), Francisco Pizarro (99,9 %), La Tola (99,7 %), Samaniego (99,2 %), Cumbitara (99,0 %), Santacruz (98,9 %) y Ricaurte (98,5 %) evidencian avances significativos en el acceso al sistema educativo, reflejando el impacto de las estrategias territoriales implementadas.

De manera complementaria, se priorizan municipios donde se requiere intensificar la búsqueda activa, entre ellos Santa Bárbara (85,0 %), La Llanada (89,3 %), Aldana (89,4 %), San Bernardo (89,8 %), Mosquera (90,3 %), Barbacoas (92,6 %), Roberto Payán (92,7 %), El Tambo (93,0 %), Consacá (93,2 %) y El Charco (93,5 %), territorios donde se concentran los mayores retos en cobertura educativa.