Apareció valla de la USO apoyando a Abelardo de la Espriella en Barrancabermeja

Bucaramanga

En Barrancabermeja, un "fortín histórico de la izquierda colombiana", apareció una valla de la USO, la Unión Sindical Obrera en la cual se manifiesta apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de la República.

La valla fue ubicada en un sector llamado Reserva Cardales, en una de las vías de acceso a la ciudad.

En la valla aparece la foto de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Además, hay un texto que señala:

“La USO invita a defender Ecopetrol con los postulados de los defensores de la Patria:

*Reinicio de la exploración de hidrocarburos, petróleo y gas.

*Más producción de petróleo y gas.

*Ampliación de la refinería de Barrancabermeja.

Voceros de la USO confirmaron que la valla sí estuvo expuesta; no se trató de una fotografía montada con ayuda de la Inteligencia Artificial, IA.

“Fue real, la puso un sector de la USO que están con el presidente nacional, Marín Ravelo; nosotros con los trabajadores la hicimos bajar”, aseguró Gregorio Mejía, otro de los directivos del sindicato en Santander.

También aportaron videos del desmonte de la valla.

Barrancabermeja fue uno de los dos municipios de Santander donde ganó Iván Cepeda en primera vuelta el pasado 31 de mayo.