Capturado uno de los más buscados en Santander: habría participado en varios homicidios. Foto: Gobernación de Santander.

Bucaramanga

La Policía Nacional había hecho público el cartel de los más buscados en Santander por delitos como homicidio agravado, porte ilegal de armas y feminicidios en el departamento y en las últimas horas se logró la captura de uno de ellos, se trata de Duvier Asned Balaguera Zapata conocido por el alias de ‘galón’.

Según el reporte de las autoridades, esta persona era requerida por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y su captura se dio tras trabajos del gaula militar en el Magdalena Medio.

El secretario del interior de Santander, Oscar Hernández, confirmó que tras un trabajo articulado se logró "la captura del sujeto alias ‘Galón’ por el delito de homicidio agravado, porte ilegal de armas en el año 2024 y actividades en concurso de delitos que acompañan este prontuario delictivo de este sujeto“.

De acuerdo a las autoridades, en el año 2024 esta persona tenía investigación desde el 2024 por hechos violentos que se registraron en el municipio de Sabana de Torres y su captura se dio en el municipio de Piedecuesta.