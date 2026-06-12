Coliseo Edmundo Luna en Bucaramanga cambió de nombre: Ahora rendirá homenaje a Giovanny Hernández

Bucaramanga

En el Concejo de Bucaramanga se aprobó un proyecto para cambiar el nombre del coliseo Edmundo Luna y rendir un homenaje a Giovanny Hernández Galván, la leyenda del fútbol de salón que falleció este año.

“El objeto del proyecto es rendir un homenaje póstumo al deportista de alto rendimiento Giovanny Hernández Galván, campeón del mundo con la selección de mayores y juvenil de fútbol de salón, considerado una leyenda en este deporte”, indicó el concejal Nelson Mantilla, ponente del proyecto.

A su turno, el concejal Luis Ávila quien fue el autor de este proyecto indicó que este proyecto contó con el apoyo de todos los concejales y se logró que el coliseo tuviera el nombre de este deportista que, según él, dejó un legado en los bumangueses.

“Estamos a la espera de la sanción del alcalde para que este coliseo ya se llame Giovanny Hernández Galván que ha dejado en alto los colores de Colombia y lo más importante es que dejó un legado en la formación para los deportistas”, agregó Ávila.

El Inderbu desde la semana pasada, la cuadrilla de escenarios deportivos adelanta labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento, que incluyen limpieza, pintura y arreglos generales, con el propósito de poner a punto el coliseo y garantizar condiciones óptimas para la comunidad.