¿México perderá las sedes del Mundial de Fútbol por oleada de violencia?

El Gobernador de Jalisco asegura que no hay riesgo de que México deje de ser destino mundialista durante 2026. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El Gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que no hay riesgos de que México pierda ninguna de las tres sedes de la Copa Mundial 2026 como consecuencia de la violencia desatada en el país.

“Hay mucha información falsa; algunos medios la han tomado, pero la propia presidenta Claudia Sheimbaum lo acaba de anunciar: no hay absolutamente ningún riesgo para México de perder ninguna de las tres sedes del Mundial”, dijo Lemus a los medios mexicanos.

La FIFA conoce de la ola de violencia

Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el país sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si México podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

México informa que 25 militares fallecieron en ataques tras operativo contra El Mencho Ampliar México informa que 25 militares fallecieron en ataques tras operativo contra El Mencho Cerrar

Lemus explicó ayer hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

“El próximo sábado la FIFA presentará el trofeo del Mundial en el Estadio Akron de Guadalajara; están confirmados los dos partidos del repechaje en marzo y los cuatro del Mundial, que serán en Guadalajara. Además, el 3 de marzo tendremos un juego de las leyendas del Real Madrid contra las del Barcelona.

Le interesa: México desplegó 10.000 militares para atender oleada de violencia tras muerte del capo “Mencho”

Los encuentros en México

Como previa del Mundial, México será sede de cuatro partidos de repesca que determinarán los últimos clasificados al Mundial.

En Guadalajara, el próximo 26 de marzo Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y el ganador enfrentará al Congo por un boleto a la Copa del Mundo, en tanto, en Guadalajara el 26 Bolivia irá ante Surinam y el vencedor se jugará el pase al Mundial ante Irak.

Gira de la Copa Mundo en México. (Foto: Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Gira de la Copa Mundo en México. (Foto: Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Ciudad de México será sede del partido de inauguración del Mundial, entre México y Sudáfrica, el 11 de junio. Después en la capital habrá otros dos partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de la de octavos.

Para Guadalajara están programados cuatro encuentros de la primera fase, entre ellos el España-Uruguay del 26 de junio.

En tanto Monterrey será escenario de tres duelos de la fase de grupos y uno de la ronda de los 32 mejores.

La violencia sigue siendo protagonista

La alcaldesa del municipio de Bacanora, en el estado mexicano de Sonora (norte), Nora Alicia Biebrich, sufrió un ataque armado cuando viajaba por una carretera federal, en un hecho en el que murió su hijo, informaron autoridades estatales, que descartaron por ahora que se trate de un atentado directo contra la funcionaria o que esté vinculado con la reciente ola de violencia en el país.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó la agresión ocurrida cerca del kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatlán, cuando la funcionaria y su hijo viajaban en una camioneta Jeep tras salir de Hermosillo (Sonora) con destino a Mazatlán (Sinaloa).

Según las primeras investigaciones, el ataque se habría originado tras un incidente vial cuando la camioneta Jeep intentó rebasar a otro automóvil que no lo impidió.

Lea también: México: la caída de ‘El Mencho’ y el espejo colombiano

Posteriormente, ese mismo vehículo los alcanzó y abrió fuego contra la camioneta, explicó el fiscal.

Salas Chávez precisó que los disparos se concentraron en la parte frontal y en la puerta del conductor, lo que indica que la agresión fue dirigida contra el conductor del vehículo y no contra la alcaldesa.

El hijo de la alcaldesa murió por las heridas de bala en las piernas, presuntamente a causa de desangramiento, agregó el funcionario.