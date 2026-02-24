¿Cómo trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro? Beneficios y documentación requerida

Las cesantías son una prestación social que todo empleador debe pagar a sus trabajadores, la cual es adicional al salario ordinario.

Así, son un ahorro que ayudará en momentos específicos como, por ejemplo, en situación de desempleo o cuando se tiene intención de adquirir vivienda o estudiar.

Puede leer: ¿Cómo afiliarse al Ahorro Voluntario del Fondo Nacional del Ahorro? Estos serían los beneficios

El monto total que debe pagarse de las cesantías equivale a un mes de salario por cada año trabajado. Así mismo, las personas que no han cumplido con el tiempo establecido de todas formas recibirán una cantidad proporcional al período laborado.

A su vez, los intereses de las cesantías, a cuyo pago los empleados también tienen derecho, corresponden al 12% anual.

Si un empleador no ha consignado a sus trabajadores las cesantías y sus intereses en el plazo establecido recibirá una sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retraso.

Si una persona es trabajador independiente, de todas formas puede realizar un ahorro voluntario para sus cesantías.

Fondos de cesantías en Colombia

En el país existen cuatro fondos de cesantías de Pensiones y de Cesantías (AFP) autorizadas para el manejo privado de los fondos de pensiones y cesantías de los ciudadanos.

Estas instituciones son:

Protección S.A. Porvenir S.A. Colfondos Pensiones y Cesantías Old Mutual

Además, existe el Fondo Nacional del Ahorro, una entidad pública que también maneja las cesantías del sector privado.

¿Cómo trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro?

Ingrese a la página web del Fondo Nacional del Ahorro y diríjase a la opción de cesantías. Luego seleccione el apartado de ‘Afiliación y traslados’. Deslizando hacia abajo, la plataforma le arroja tres maneras fáciles y rápidas de afiliación (Virtual, con un asesor o en sitio). Si decide hacerlo virtualmente, solo deberá rellenar los campos con los datos requeridos. En caso de preferir la ayuda de un asesor vía telefónica le permitirá resolver todas sus dudas.

Tenga en cuenta que este proceso es completamente gratuito.

Etapas de afiliación al Fondo Nacional del Ahorro

Revisión: Se verifica la solicitud de afiliación o traslado para que cumpla con todos los requisitos establecidos.

Ingreso al sistema: Se agrega toda la información al sistema.

Radicación: Se envía la solicitud del traslado al fondo privado para que este efectue dicho trámite.

Aprobación: El Fondo Nacional del Ahorro registra el saldo.

Documentación requerida

Debe diligenciar el numeral tres del Formulario Único de Solicitud de Afiliación para realizar la respectiva inscripción de la empresa o actualización de los datos.

Presente el Formulario Único de Solicitud de Afiliación debidamente diligenciado con tinta negra y letra legible. Sin tachones, enmendaduras, ni corrector, impresión dactilar legible y completa, sin repisar.

Fotocopia legible del documento de identificación. (No se recibe impresión de escáner o fax).

Le puede interesar: Crédito de vivienda en el FNA: lista de documentos, requisitos, simulador y tasas de interés

Beneficios

Trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro trae consigo diferentes beneficios como: