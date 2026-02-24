Precio del dólar en Colombia HOY 24 de febrero: hay un nuevo aumento en la cotización, según BanRep

Según el Banco de la República de Colombia, la tasa de cambio nominal es el valor de la moneda nacional frente a una moneda extranjera, generalmente el dólar estadounidense, ya que esta es la divisa utilizada en la mayoría de transacciones internacionales. En términos simples, indica cuántos pesos colombianos se deben pagar por un dólar.

La entidad también menciona que cuando la tasa de cambio aumenta, se habla de una depreciación del peso, lo que significa que la moneda colombiana pierde valor y se necesitan más pesos para comprar un dólar.

Por el contrario, cuando la tasa disminuye, se presenta una apreciación del peso, es decir, la moneda local se fortalece y se requieren menos pesos por cada dólar.

¿En cuanto se cotiza el dólar en Colombia para HOY martes 24 de febrero de 2026?

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.697,36 pesos (COP) para este martes 24 de febrero de 2026. mostrando variaciones en el mercado cambiario de la última semana de febrero.

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio del día anterior, lunes 23 de febrero cuando el precio se situó en los 3.691,34 pesos (COP).

Esta cotización representa un aumento de 6.02 pesos, lo que se traduce a un incremento para el día de hoy de un 0.16% con respecto a la cotización que tuvo el día de ayer. Alcanzando así el nivel más alto en más de un mes, desde el 20 de enero del presente año.

¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, martes 24 de febrero?

Estos son los valores que se manejan hoy 24 de febrero en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,600 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín: 3,490 pesos por compra y 3,640 pesos por venta.

3,490 pesos por compra y 3,640 pesos por venta. Cali: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,600 pesos por compra y 3,640 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,640 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Evidenciando que la única ciudad del país que tuvo variaciones en el precio de compra y venta del dólar fue Cúcuta, con respecto al día de ayer lunes 23 de febrero, donde Bogotá y Medellín fueron las ciudades que tuvieron variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

