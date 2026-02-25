Abogado de Diana Ospina pide avanzar en la investigación para capturar a los delincuentes

A través del un comunicado, Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina, mujer que fue víctima de un secuestro extorsivo en Bogotá tras tomar un taxi en la calle cuando salía de Theatron, pidió a las autoridades avanzar en la investigación para identificar y capturar a los responsables del “paseo millonario”.

“En las próximas horas radicaremos formalmente el poder ante la Fiscalía General de la Nación y solicitaremos que se adopten de inmediato todas las medidas investigativas necesarias para identificar y judicializar a los responsables”, se lee en el comunicado.

Lea también: Propietario de taxis involucrados en paseo millonario de Diana Ospina se presentó a las autoridades

Asimismo, el abogado asegura que el secuestro agravado y el hurto calificado, del que fue víctima Diana Ospina, “se ha vuelto recurrente en la ciudad”. En ese sentido, Peláez indica que el caso no puede quedar en la impunidad.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que desplieguen toda su capacidad técnica y operativa, incluyendo el análisis integral de cámaras de seguridad, la trazabilidad del vehículo involucrado y la verificación de posibles patrones similares recientes”, agrega el comunicado.

De igual manera, el abogado indicó que activará todos los mecanismos legales para garantizar los derechos de las víctimas, su participación efectiva en el proceso y el acceso oportuno a la información sobre los avances de la investigación.

Finalmente, agradeció a los familiares, amigos, compañeros de trabajo, al alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, ciudadanos en general, medios de comunicación y usuarios de redes sociales que contribuyeron a difundir la información en las horas más críticas.