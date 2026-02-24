Alcalde Carlos Galán confirma que Diana Ospina se encuentra con su familia en Bogotá

Galán se pronuncia sobre desaparición de Diana Ospina: ¿en qué va la investigación?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que Diana Ospina ya se encuentra de nuevo con su familia, luego de haber sido víctima de secuestro y robo en la capital.

Según explicó el mandatario, aproximadamente a las 9:30 p.m. de este lunes 23 de febrero, la mujer llegó al CAI Mirador, donde fue recibida por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. De inmediato, las autoridades la trasladaron para que pudiera reencontrarse con sus familiares.

Galán aseguró además que la investigación para identificar y capturar a los responsables avanza rápidamente. “Pronto estarán tras las rejas”, afirmó el alcalde, al referirse a los delincuentes que participaron en el hecho.

Las autoridades continúan adelantando las diligencias judiciales para llevar a los implicados ante la justicia.

Video: así fue el encuentro de Diana Ospina con sus familiares

Luego de que las autoridades de Bogotá confirmaron que Diana Ospina, de 47 años, afirmaron que fue encontrada en buen estado de salud. La mujer había sido reportada como desaparecida desde el domingo, luego de salir de un bar en el sector de Chapinero y abordar un taxi.