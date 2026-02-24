Diana Ospina rindió declaración sobre el presunto paseo millonario del que fue víctima

Se conoce video clave de Diana Ospina tomando un taxi, antes de su desaparición

Justicia

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que Diana Ospina rindió declaración sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se registró el presunto paseo millonario del que fue víctima.

En esta diligencia, que se realizó ante agentes de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la mujer relató las cerca de 40 horas de angustia que vivió al ser secuestrada por desconocidos cuando llegaba a su casa, tras abordar un vehículo tipo taxi en una calle de Chapinero.

Entre tanto, se conoció que la Fiscalía tiene en la mira a cerca de cinco personas que estarían relacionados con el hurto y secuestro de la mujer.

Videos

En video, quedó registrado el momento exacto en que Diana Ospina alcanza a llegar a su vivienda y luego es abordada por dos sujetos, que se bajan de otro vehículo tipo taxi.

En las imágenes, se puede observar cómo Diana Ospina, de 35 años, iba a bordo del taxi que tomó al frente a una discoteca en la localidad de Chapinero.

Mientras se movilizaba por una calle de Santa María del Lago, en Engativá, el vehículo detuvo su marcha y en ese momento dos sujetos se bajan de otro carro de servicio público que seguía a la mujer y se suben por la parte trasera.

Las imágenes evidencian que la mujer fue interceptada a las 2:33 de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero y habría sido víctima del paseo millonario, ya que después de perderse su rastro se conoció que le habían sustraído 40 millones de pesos.

Así avanza la investigación

Investigadores del CTI están recolectando los elementos materiales probatorios en medio de la investigación que se abrió por el presunto caso de paseo millonario del que habría sido víctima Diana Ospina.

La investigación fue asumida por un fiscal Gaula que, según fuentes del ente acusador, está recolectando los videos de las cámaras de seguridad, al igual que el historial de los conductores del servicio de taxi que, al parecer, estarían involucrados en el hurto y la desaparición de la mujer.

Según se conoció, el conductor que recogió a Ospina a la salida de la reconocida discoteca en Chapinero se presentó en compañía de su abogado defensor ante el Gaula de la Policía.

Por ahora, no hay una hipótesis clara sobre en qué condiciones ocurrió el supuesto paseo millonario ni tampoco se ha solicitado ante un juez de garantías que expida una orden de captura contra el conductor que se presentó ante las autoridades.

¿Qué dijo el conductor?

En medio de su comparecencia, el conductor aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia e indicó que también fue víctima del presunto paseo millonario.

En medio de la diligencia que se realizó ante la Policía, el conductor dijo que minutos después de haber recogido a la mujer, dos desconocidos se subieron por las puertas traseras del taxi y los amenazaron (a Diana Ospina y a él).

Dicha declaración fue entregada a la Fiscalía General de la Nación, que está a cargo de la investigación.