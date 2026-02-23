Se conoce video clave de Diana Ospina tomando un taxi, antes de su desaparición

Sigue la búsqueda para dar con el paradero de Diana Ospina, quien desapareció en la madrugada del domingo 22 de febrero. En las últimas horas, Caracol Radio conoció el video en el que se le va a la mujer abordar un taxi, minutos antes de su desaparición.

En el video, que dura cerca de 20 segundos, se puede ver que un taxi se acerca a recoger a la mujer, quien parece preguntarle algo antes de subirse al vehículo. Instantes después, Diana decide montarse y el carro inicia el recorrido. Es importante decir que la mujer iba sola.

Diana, según se puede ver en las imágenes, iba vestida con una chaqueta de varios colores, un jean y unos zapatos de color negro. En sus manos parece que llevaba el teléfono celular el cual tiene encendido al momento de subir al vehículo.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre este caso. El mandatario aseguró que las autoridades siguen en la tarea de encontrar a la mujer. Además, informó que desde que se tuvo conocimiento del caso, las autoridades han actuado diligentemente para avanzar en la investigación.

“Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina,se activaron todas las herramientas de búsqueda, y el Gaula de la Policía y la Secretaría han adelantado todas las labores para encontrarla“, escribió Galán en su cuenta de X.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, pidió a la ciudadanía entregar información que permita encontrar a la mujer. “Estamos recolectando información, haciendo búsqueda activa y haciendo un cruce de información técnica”, agregó.

¿Qué dice Theatron?

Theatron publicó un comunicado a través del cual expresó su solidaridad y apoyo a la familia y amigos de Diana Ospina. En el mismo sentido, indicó que la discoteca ya entregó a las autoridades todos los videos de las cámaras de seguridad.

Además, Theatron dijo que en las imágenes “se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”.

Finalmente, la discoteca aclaró que tiene un convenio con el servicio de Taxis Seguros, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes. “Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades y apoyar a la familia y amigos de Diana en su incansable búsqueda”, expresó Theatron.