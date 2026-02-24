Hable con elPrograma

Propietario de taxis involucrados en paseo millonario de Diana Ospina se presentó a las autoridades

Los dos taxis involucrados en el caso serían del mismo propietario.

Este martes se conoció que el propietario de los taxis involucrados en el caso de paseo millonario y secuestro de Diana Ospina se presentó ante las autoridades competentes.

De acuerdo con las fuentes oficiales, el hombre se había presentado en horas de la noche de este lunes, 23 de febrero, entregó información específica relacionada con el caso. Por ahora, se hacen las actividades investigativas para contrastar la información que el hombre entregó a las autoridades.

Le puede interesar: Video registra el momento en que dos personas interceptan el taxi que llevaba a Diana Ospina

Prontuario de uno de los taxis involucrados

En los videos de seguridad que se conocieron sobre el secuestro de Diana Ospina, ocurrido tras salir de una discoteca en la localidad de Chapinero, se observa la placa del taxi que la joven abordó para dirigirse a su casa sobre las 2 de la mañana, luego de departir con sus amigos.

Puede leer: Alcalde Carlos Galán confirma que Diana Ospina se encuentra con su familia en Bogotá

El taxi cuya placa es ESN 170, ha tenido varios conductores en diferentes turnos. De acuerdo con la información de las autoridades de tránsito, este vehículo registra cinco comparendos activos que superan los $ 2.800.000 pesos. Según el registro, las infracciones corresponden a exceso de velocidad, no respetar los semáforos en rojo y por conducir con licencia vencida.

Sumado a esto, en el registro de la Secretaría de Movilidad (SIMUR) se evidencia que este taxi no cuenta con la tarjeta de control requerida para prestar el servicio.

